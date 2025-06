Dev Summit 2023: Merchandise & Playground, Live Podcast en de grote IT Quiz

We hebben de afgelopen weken veel informatie gedeeld over de workshops, keynotes en masterclasses op de Tweakers Developers Summit 2023. Het bomvolle programma van het evenement, dat op 12 september plaatsvindt in DeFabrique in Utrecht, telt verschillende tracks en is inmiddels compleet.

Natuurlijk is de Summit niet ‘rond’ zonder de aanwezigheid van Tweakers zelf en doen wij ook een duit in het zakje. Daarnaast zijn alle partners, te weten NS, Logius, ASR, HR2day, KPN, Chipsoft, de Nationale Politie en DPG Media aanwezig met eigen stands en unieke activiteiten.

De Tweakers-stand op de Developers Summit

We zijn op verschillende manieren aanwezig om de bezoekers te informeren en vermaken. De Tweakers-stand is sowieso dé plek om met zowel Tweakers-developers als de Community-manager en andere medewerkers in gesprek te gaan. Tips voor onze developers, ideeën voor artikelen, of andere onderwerpen waarover je met ons van gedachten wil wisselen? Deel ze op de stand. Daar is ook de TweakersGear, de eigen merchandiselijn van Tweakers, te aanschouwen. Bezoekers van de Developers Summit krijgen een speciale korting als bedankje voor hun aanwezigheid. De korting is direct in te zetten op het evenement, waarna de door jou bestelde artikelen bij je thuis worden bezorgd.

Op de Tweakers Abodag vond de allereerste Tweakers Live Podcast plaats. Die werd zo goed ontvangen dat hij wegens succes opnieuw plaats zal vinden, ditmaal op de Developers Summit. Gedurende de dag zitten Wout Funnekotter en co met diverse sprekers om de tafel om ook de luisteraars thuis een vleugje van de Tweakers Developers Summit 2023 mee te geven.

Geluid raden, arcadekasten en escape room bouwen

Op de stand van DPG Media wordt een mysterieus geluid nagebootst, geheel in de stijl van het beroemde radiospel van Qmusic. Denk je aan Qmusic, dan denk je immers aan Het Geluid. Op de Dev Summit worden bezoekers uitgedaagd om mee te spelen en zo kans te maken op mooie prijzen.

Speel je liever een ‘echte’ game, dan haal je je hart op bij Logius. Op de stand van het bedrijf staan drie arcadegameskasten waarop je naar hartenlust kunt gamen. Ben je meer van het zelf doen? Bij ASR krijg je een hands-on inkijkje in het bouwen van een escape room. Daarnaast kun je mooie prijzen winnen bij de Kendama-challenge. Voor de niet-kenners: Kendama is een eeuwenoud behendigheidsspel in een nieuw jasje. Van oorsprong is het traditioneel Japans speelgoed. Het spel wordt gespeeld door mensen van alle leeftijden die plezier kunnen hebben met de combinatie van een handvat, touwtje en bal.

Razendsnel typen, zelf een game ontwikkelen en LEGO winnen

De redactie van Tweakers kan behoorlijk snel typen, maar wie kan het snelst code inkloppen? Bij de KPN-stand vindt een wedstrijdje plaats onder de vraag ‘Welke codeerder heeft de snelste typvingers?’. HR2day daagt bezoekers uit om zelf een kleine game te ontwikkelen in een Salesforce-omgeving. Daarbij lopen ze tegen de issues aan waar ontwikkelaars in het dagelijks werkende leven mee hebben te maken. In de Workshop-ruimte staan tien desktop-pc’s en lopen HR2day-werknemers rond om tweakers eventueel te helpen. Daarnaast kan men op de stand van HR2day de game ‘Forensische Administratieve Detective’ (F.A.D.) spelen.

Bij Werken voor Nederland kan een game worden gespeeld waarbij bezoekers lampjes in een bepaalde volgorde moeten ‘slaan’. Een scorebord toont de high score en de uiteindelijke winnaar wint een flink nerdy LEGO-pakket. Daarnaast is er de grote IT Quiz met Jim Stolze, waarbij eveneens een mooie LEGO-set kan worden gewonnen. De winnaar krijgt een week na het evenement een mailbericht en zal uiteindelijk de prijs toegestuurd krijgen.

Ook de NS, Chipsoft en de politie zijn met eigen stands en activiteiten aanwezig op de Developers Summit.

Maak kans op vijf kaarten

Wil jij kans maken op één van de vijf gratis entreekaarten voor de Developers Summit 2023? Het enige dat je hoeft te doen is antwoord te geven op de volgende vraag;

Welke spreker maakt in zijn/haar vrije tijd websites voor kunstenaars? Poll Pim Otte

Richard Orie

Jorien Jasper

Tip: het antwoord van de vraag is voor oplettende lezers te vinden in het programma van de Developers Summit.

De allerlaatste kaarten voor de Tweakers Dev Summit 2023

Geen kaartjes gewonnen? Niet getreurd, je kunt nog net de laatste reguliere tickets (299 euro) in huis halen. Onze kortingen gelden ook nog steeds: studenten scoren een kaartje voor slechts 75 euro, andere bezoekers kunnen profiteren van onze '3 halen 2 betalen' aanbieding (betaal slechts 598 euro voor drie kaarten). Als je werkgever de tickets betaalt, ontvang je een factuur voor de administratie. Goed om te weten: we delen geen persoonlijke gegevens met partners.

Wil je meer informatie over de Developers Summit 2023? Klik dan op onderstaande button.

