Audioliefhebber? Meld je aan voor het Jabra Elite 8 Active en Elite 10-testpanel

Dat Jabra niet stilzit, bewijst het Deense bedrijf met de introductie van twee nieuwe true wireless earbuds, de Elite 8 Active en Elite 10. Die eerste set is vooral bedoeld voor sportieve gebruikers met een actieve lifestyle. De andere set is met name gericht op audioliefhebbers die zich tegoed doen aan entertainment en muziek. Beide sets zijn volgens Jabra ook prima geschikt bij thuiswerk of onderweg, bijvoorbeeld bij het forenzen.

Hoe klinken de nieuwe oordoppen in de praktijk? Hoe weerhouden deze in-ears zich ten opzichte van de concurrentie en van elkaar? Tien tweakers mogen dit zelf ondervinden in een gloednieuw testpanel. Vijf ervan kunnen aan de slag met de Elite 8 Active en de andere vijf mogen de Elite 10 testen. We hebben namelijk flink wat Jabra-setjes klaarliggen voor de community. Audiofiel, Jabra-adept of gewoon nieuwsgierig naar nieuwe oordoppen? Meld je dan snel aan, onderaan dit artikel.

‘Technologie voor een nieuw ritme in het leven’, luidt de tagline van Jabra. Het bekende Deense merk heeft een sterke reputatie als belangrijke speler in de wereld van in-ear headsets opgebouwd. Met meer dan drie decennia ervaring in de audiobranche blijft de fabrikant bovendien in rap tempo zijn assortiment uitbreiden en vernieuwen. Enerzijds om de geluidsprestaties steeds verder te verfijnen, anderzijds om het gebruikersgemak te verbeteren. Jabra is al jaren sterk aanwezig in de zakenwereld, maar het merk profileert zich ook steeds meer bij consumenten.

Jabra Elite 8 Active & ShakeGrip

De Elite 8 Active moet vooral de fitness- en sportliefhebber aanspreken die veel van zichzelf en van zijn apparatuur vraagt. Daarvoor is Jabra niet over een nacht ijs gegaan. Het bedrijf claimt dat de Elite 8 Active-oortjes onder extreme omstandigheden zijn getest, op militair niveau. De oordoppen zijn onderworpen aan hitte, schokken, stof en water, zodat volgens de makers zeker is dat ze ‘uitstekende prestaties leveren in elke omgeving, onder iedere omstandigheid’. Zo zouden de oortjes volledig waterdicht moeten zijn, zelfs bij langdurige onderdompeling tot anderhalve meter diep (IP-classificatie IPX8). Afspoelen onder water, spetteren tijdens watersporten of kletsnat worden op een regenachtige dag zou dus allemaal geen probleem mogen zijn. Ook handig is dat ze zijn getest op opspattend zout water. Hierdoor kun je ze ook gebruiken als je gaat hardlopen op het strand of bij zee een intensieve (surf)training volgt. Het zou leuk zijn als de tweakers-community ook dit onderdeel uitprobeert, al zal een gewone strandwandeling op een winderige dag ook al genoeg zijn om de ‘zoutweerstand’ in de praktijk te testen.

Oortjes zijn vaak niet alleen kwetsbaar voor water, maar ook voor stof en vuil. De Elite 8 Active zou daartegen bestand moeten zijn. Zoals gezegd, zijn deze oordopjes getest om te voldoen aan de Amerikaanse militaire standaard voor robuuste elektronica. Daarbij hebben ze negen duurzaamheidstests doorstaan. Het resultaat: de Elite 8 Active-oordopjes hebben een maximale stofbescherming (IP-classificatie IP6X), dus er een eindje mee joggen op het strand of rondcrossen op zanderig en modderig terrein is prima mogelijk. De bescherming tegen stof stopt niet bij de oortjes zelf. De oplaadcase is eveneens stofbestendig; hij is voorzien van de classificatie IP5X.

Dankzij de Jabra ShakeGrip-technologie moeten deze oordopjes goed op hun plek blijven. Het Liquid Silicone Rubber-materiaal bedekt een groot deel van de dopjes, zodat ze stevig in het oor zitten. Ondanks die stevige grip is het gebruikte materiaal zacht en soepel.

Dolby, anc en Bluetooth Multipoint

Uiteindelijk draait het natuurlijk om de beleving van muziek en gesprekken. De oortjes leveren ruimtelijk geluid ‘powered by Dolby’. Hierdoor moeten gebruikers het geluid niet direct in hun oren ervaren, maar om hen heen. In de gratis Jabra Sound+-app kan Dolby Audio worden aan- of uitgezet. De 6mm grote luidsprekers moeten een vol en helder audiogeluid leveren waar je met anc ingeschakeld 32 uur van kunt genieten. Met anc uitgeschakeld is dit zelfs 56 uur.

De fabrikant claimt met adaptieve hybride anc 1,6 maal betere active noise cancellation te realiseren dan met Jabra’s standaard anc. Het geluid past zich met de nieuwe technologie automatisch aan de omgeving aan en filtert ongewenste windruis en andere omgevingsgeluiden weg. De HearThrough-modus filtert meer windruis dan bij de vorige modellen gebeurde, ook tijdens het hardlopen of fietsen.

Met Bluetooth Multipoint kunnen gebruikers naadloos schakelen tussen verschillende apparaten - denk aan een smartwatch en een telefoon of een telefoon en een laptop - zonder dat ze opnieuw verbinding hoeven te maken.

Jabra Elite 10’s comfort en geluid: 62.000 oorvormen gescand

De andere set is de Elite 10, volgens Jabra ‘de meest geavanceerde oordopjes voor je werk en je vrije tijd’. Met de combinatie van Jabra ComfortFit-technologie met ruimtelijk geluid en Dolby Head Tracking- en Dolby Atmos-ondersteuning wilde Jabra dopjes ontwerpen die het best mogelijke geluid bieden en de hele dag comfortabel kunnen worden gedragen.

Jabra heeft naar eigen zeggen meer dan 62.000 oorvormen gescand voor de ontwikkeling van EarGels die zich aan elke oorvorm aanpassen. Deze EarGels hebben een halfopen ontwerp. Dit moet het gevoel wegnemen dat je oren helemaal zijn afgesloten. Het unieke ontwerp van de EarGels verlicht de druk in je oor, aldus de fabrikant. Je zou de oortjes daardoor zonder probleem de hele dag moeten kunnen dragen.

De Elite 10, uitgerust met 10 mm grote luidsprekers, belooft ‘een compleet nieuwe luisterervaring’ dankzij geavanceerd ruimtelijk geluid ‘powered by Dolby’. Head tracking-technologie genereert voor de gebruiker een audio-omgeving in 3d; het geluid volgt daarbij de bewegingen van het hoofd zodat de drager van de oortjes in het middelpunt blijft van alles wat er gebeurt. Dit moet een natuurlijker klinkend, gedetailleerd geluid opleveren.

De Elite 10 is net als zijn actieve Elite 8-broer voorzien van een nieuwe manier voor het wegfilteren van geluid. Jabra’s advanced active noise cancellation is volgens de makers twee keer zo krachtig als standaard anc, door zich aan te passen aan zowel het oor van de drager als de omgeving. Zo past de anc zich automatisch aan om de beste ervaring te realiseren. Gesprekken moeten helderder worden weergegeven dankzij zes afzonderlijke microfoons die achtergrondgeluiden onderscheiden van de spreekstem van de gebruiker. Effectieve algoritmen voor ruisonderdrukking worden tijdens gesprekken automatisch ingeschakeld.

Ook handig: je kunt dankzij Bluetooth Multipoint snel schakelen tussen geluid voor werk en ontspanning. Gebruikers kunnen oordopjes aan twee apparaten tegelijk koppelen, via Fast Pair en/of Microsoft Swift Pair. Verder is Google Assistant van de partij, voor het handsfree geven van opdrachten.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en test de Jabra Elite 8 Active of Jabra Elite 10

Het mag duidelijk zijn: er zijn genoeg foefjes en onderdelen om uitgebreid te testen. Daarom geven Tweakers Partners en Jabra de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de Jabra Elite Active 8 of Jabra Elite 10. In totaal worden tien tweakers geselecteerd. Behoor jij tot de gelukkigen? Dan sturen we een setje naar je toe, zodat je het uitvoerig kunt testen en er een review over kunt schrijven in de PriceWatch. Alle testers mogen na het reviewen de oortjes houden.

