Belsimpel geeft je de kans om de Honor 4 Magic Pro te reviewen en te winnen

Met de slogan ‘The Power of Magic’ introduceert de techfabrikant binnenkort de nieuwe Honor 4 Magic Pro en de Honor 4 Magic. Belsimpel en Tweakers Partners organiseren een testpanel voor de community om als eerste het nieuwe Pro-model te testen.

Wat is er veranderd aan het design ten opzichte van de voorgangers? Hoe zijn de cameralenzen? En hoe snel is de nieuwe processor? Je kunt dit allemaal zelf ervaren door aan de slag te gaan met de nieuwe smartphone. Klinkt dit als iets voor jou? Meld je dan hieronder aan in de poll.

De Honor Magic 4 Pro kent een 6,81-inch Quad Curved OLED-scherm met een maximale vernieuwingsfrequentie van 120Hz. Het scherm heeft 2848 x 1312 pixels, 460ppi en ondersteunt 1920Hz PWM dimming. De helderheid gaat tot maximaal 1000 nits en het scherm belooft maar liefst 1,07 miljard kleuren en HDR10+3 tot leven te wekken. Het toestel is uitgerust met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm en ten minste 8GB werkgeheugen. De Honor 4 Magic Pro draait op Android 12 met de Magic UI 6.0 en Google Play Services.

Camera’s en accu

De symmetrische camera set-up bestaat uit een dubbele selfie-camera van 12MP en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 64MP telefotolens en een ToF-dieptesensor. Daarnaast belooft deze smartphone onder meer 100 graden smart wide-angle selfies, Al anti-distortion en 3D gezichtsherkenning. Lang zonder stroom zullen de toekomstige bezitters van deze telefoon niet zitten. De Magic 4 Pro kent een accucapaciteit van 4600 mAh die, zowel bekabeld als draadloos, vlot kan opladen via de 100W HONOR SuperCharge.

Meedoen met het Honor 4 Magic Pro

Testpanel Ben jij geïnteresseerd in smartphones en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de Honor 4 Magic Pro? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je het nieuwe toestel wil testen. Uit alle reacties selecteert Tweakers willekeurig een winnaar.

Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgen wij dat de telefoon jouw kant op komt. Je dient een review van je bevindingen op Tweakers te plaatsen. Na afloop mag de tester de smartphone houden als dank voor de tijd en moeite die in het testen en het schrijven van de review gestoken is.

Wil jij de Honor 4 Magic Pro reviewen en winnen? Poll Ja, ik wil de Honor 4 Magic Pro reviewen en winnen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Geen zin om te wachten op de uitslag van de poll? De Honor Magic4 Pro is nu met €100,- early bird-korting te bestellen bij Belsimpel zowel als los toestel als in combinatie met een abonnement.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 18 augustus 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 25 augustus 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 26 augustus 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de Honor Magic 4 Pro houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Belsimpel zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

*Edit - 18 augustus (09:31): algemene voorwaarden toegevoegd.