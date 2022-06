Digitaal radio luisteren met dab+-producten van Teufel, maak kans op Radio ONE

Binnenkort is het zover: overal in Nederland verdwijnt het analoge FM-signaal. Dab+ is de vervanger en in grote delen van ons land luisteren mensen er al jaren naar. Het Duitse audiomerk Teufel heeft meerdere dab+-producten die het hoogwaardigere radiosignaal ten gehore brengen. Het assortiment varieert van betaalbare radio’s voor een kleinere beurs tot middensegmentradio’s met vier cijfers voor de komma.

Of zender 3FM binnenkort zijn stationsnaam zal veranderen in 3dab+ is nog maar de vraag. Feit is wel dat het einde van het tijdperk van analoge kabelradio snel nadert. In sommige landen is het al afgeschaft en in Nederland gebeurt dit per regio. Dab+ staat voor digital audio broadcasting en maakt digitale radio-uitzendingen mogelijk. Het signaal is gratis en overal in Nederland en België te ontvangen, mits jouw radio over een dab+ ontvanger beschikt. Tegelijkertijd zien we dat het aantal dab+-producten flink is toegenomen. In 2014 had nog maar 6% van de Nederlanders een dab+ compatibele radio in huis. In het laatste kwartaal van 2017 gingen in Nederland 52.000 dab+ radio’s over de toonbank en eind 2020 stond de teller op 2,19 miljoen.

Dab+: hogere kwaliteit, meer informatie

Dab(+) ontstaat als een analoog signaal wordt omgezet in een digitaal signaal voordat het wordt uitgezonden in het AM- of FM-frequentiebereik. Dit is dus anders dan internetradio, wat feitelijk een digitale transmissie is van livestreams. Dit soort streams kunnen worden ontvangen door een apparaat met wifi of een bedrade verbinding met een router. Aangezien dab+ signalen worden omgezet van analoog en rechtstreeks worden verzonden, maken ze geen deel uit van het wereldwijde web, maar vormen ze een afzonderlijk, onafhankelijk digitaal netwerk. Dab+ kan audio verzenden door hem te comprimeren met behulp van de MPEG-4 HE AAC V2-audiocodec. Dit is technologie die het mogelijk maakt om de hoeveelheid gegevens voor eenvoudige radiotransmissie te verkleinen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Teufel Radio 3sixty

Naast de hogere audiokwaliteit die dab+ biedt in vergelijking met FM-radio, is er nog een ander groot voordeel: de mogelijkheid om andere soorten informatie met de audio mee te zenden, zoals albumhoezen, de naam van de artiest of de laatste nieuwskoppen, filemeldingen en de weersverwachting. Deze trend zie je de laatste jaren ook al in diverse nieuwere autoradio’s.

Overigens hoef je niet meteen je radio naar de kringloopwinkel te brengen. Er zijn meerdere manieren om over te stappen naar dab+ radio. Wil je jouw bestaande radio behouden, dan kun je een digitale receiver (dvc-c) tussen het tv-stopcontact en de radio zetten. Deze receiver verwerkt het digitale signaal en zendt het vervolgens uit. De oude radio-uitgang op het tv-stopcontact blijft dan vrij. Het digitale radiosignaal wordt via een tulpstekker (ook wel cinch- of rca-stekker genoemd) of een optische digitale kabel naar de radio verstuurd. Het is ook mogelijk via je televisie naar digitale radio te luisteren, je FM-radio met dab+ te upgraden of een nieuwe dab+ radio te kopen.

Teufel Boomster

Teufel dab+-producten, van klein naar groot

Teufel is een Duitse fabrikant van audioproducten zoals luidsprekers, koptelefoons, hifi- en homecinema-systemen. Het bedrijf is opgericht in Berlijn, bestaat al ruim veertig jaar en biedt diverse dab+-producten.

Neem bijvoorbeeld de Radio 3Sixty. Dit apparaat oogt als een klassieke radio, maar is gericht op de gebruiker van nu. De Radio 3Sixty ondersteunt muziek via dab+, internetradio, ouderwetse analoge FM, Amazon Music en Spotify. Het geluid wordt diffuus verspreid en kent een 360-graden sound. Naast de midden- en hoge tonen zorgt de subwoofer voor de lage regionen. Met ontvangst van meer dan duizend radiozenders hoef je je niet snel te vervelen.

Ben je een fervent radioluisteraar en beschik je over een uitgebreide cd-collectie, dan is de Musicstation een goede optie. Dit is een hifi cd-internetradio met streamingfuncties. Zes drivers met Dynamore Ultra gevoed door 100 watt beloven een evenwichtig geluid met warme bas en goede spraakverstaanbaarheid. Het apparaat ondersteunt Amazon Music, Spotify Connect, internetradio, dab+ en FM-radio. Daarnaast biedt dit apparaat de mogelijkheid om muziek van alle bekende streamingdiensten te streamen in cd-kwaliteit.

Teufel Ultima 20 Kombo

Wie een grotere set met dab+ wil, heeft bij Teufel de keuze uit verschillende combinaties die uiteenlopen in grootte en vermogen. Zo zijn er de Ultima 20 Kombo, de Ultima 40 Kombo, Ultima 20 Kombo Streaming en Ultima 40 Kombo Streaming, alle uitgerust met een versterker met dab+ ontvanger. Deze laatste modellen zijn uitgebreid met de netwerkspeler Teufel Streamer.

De Radio ONE is een instapmodel hifi-wekker én de prijs van de winactie (zie hieronder). Deze gadget heeft twee afzonderlijk instelbare wekkers en een sleeptimer. Het display is automatisch of handmatig dimbaar. Het dab+ geluid wordt geproduceerd middels twee aluminium fullrange-drivers, ondersteund door een groot passief membraan en geïntegreerde Dynamore-technologie voor een stereobeleving. Desgewenst plug je je smartphone voor het slapen gaan in de Radio One zodat je de volgende dag met een volle accu begint.

Teufel Radio One

