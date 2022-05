Doe mee aan ons onderzoek naar mediagebruik en maak kans op een bon van 50 euro

Toen Tweakers begon, kon je voor je techinformatie online terecht bij fora en websites; dat was het zo'n beetje. Tegenwoordig heb je daarnaast sociale media, videoplatforms, Discord, Reddit, podcasts, noem maar op. Wij zijn benieuwd naar hoe jullie die kanalen gebruiken, of juist niet, en houden daarom een gebruikersonderzoek.

Enkele weken geleden zijn we daarmee begonnen en de eerste fase hebben we nu afgerond. In die fase zijn we met verschillende tweakers om de virtuele tafel gaan zitten om het te hebben over hoe zij al die vormen van media gebruiken om op de hoogte te blijven van technologische ontwikkelingen. Daarbij hebben we een heleboel interessante inzichten opgedaan, soms ook tegenstrijdig. Sommige van jullie zijn verknocht aan YouTube, terwijl anderen er niets van moeten hebben. En waar een deel steevast een podcast opzet tijdens het sporten of koken, stoort een ander zich weer aan het langzame tempo ervan.

Daarom zijn we nu aangeland bij de tweede fase van dit onderzoek: de kwantitatieve validatie. Op basis van de inzichten uit de gesprekken hebben we een vragenlijst opgesteld om meer te weten te komen over welke vormen van media jullie gebruiken en met welke reden jullie dat doen. En ook om een beter beeld te krijgen van hoe breed gedragen sommige inzichten uit de gesprekken zijn. Al deze informatie zal als input dienen voor hoe we de content van Tweakers in de komende jaren zowel op als buiten de site gaan verspreiden.

Dit onderzoek zetten we niet alleen uit onder bezoekers van Tweakers, maar ook onder mensen die aangeven échte techliefhebbers te zijn, maar Tweakers niet bezoeken. We zijn namelijk erg benieuwd naar hun redenen om hun techbehoefte ergens anders te vervullen. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten en onder alle deelnemers verloten we drie bol.com-waardebonnen van vijftig euro voor de moeite. Onze dank gaat uit naar iedereen die meedoet.

