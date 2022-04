IBM Tech Talk: De hybrid cloud - van ‘big bang’ naar ‘fit for purpose’

De onlangs op Mars gelande robot Mars 2020 Rover is voorzien van twee Power-processoren. Het veelzijdige Power-platform is echter ook een van de bouwstenen van een effectieve hybrid cloudoplossing, net als bijvoorbeeld IBM’s Flash Core-ssd’s met hardwarematige encryptie en compressie. Tijdens de Tech Talk op 30 maart 2021 ontdek je wat erbij komt kijken om zo’n oplossing in te richten.

Hybrid Cloud is al een tijd een buzzword als het gaat om enterprise IT-architectuur. De inzet is het op basis van dataclassificaties en andere overwegingen (zoals kosten) vrijelijk kunnen bewegen van workloads tussen de cloud en on-premise installaties. Maar hoe regel je dit nu goed in? In samenwerking met Tweakers organiseert IBM een Tech Talk op 30 maart 2021, waarbij IBM-experts ingaan op de fijne kneepjes van hybrid cloud, wat erbij komt kijken en waar het precies in is opgedeeld.

Stap naar microservices en DevOps

Onder hybrid cloud levert IBM IT-infrastructuuroplossingen (servers en datastorage) voor kritieke workloads. Maar hybrid cloud is meer dan alleen een infrastructuur-play, stelt Tonny Bastiaans van IBM. “Bedrijven die alleen hun IT-omgeving moderniseren terwijl de rest van de organisatie hetzelfde blijft, zullen er niet ver mee komen.” De kern van het hybrid cloudverhaal is dat het een organisatiebrede verandering betekent. “Dat is historisch altijd zo geweest. We zijn van mainframes, waar vaak maar één applicatie op draaide, langzaam opgeschoven naar virtuele machines. Vervolgens gingen we naar een service oriented architectuur en in de business werd agile werken het modewoord. Nu maken bedrijven de volgende stap met microservices en DevOps.”

Tonny wil ermee verduidelijken dat infrastructuur een enabler is. “Net zoals de omgeving met OpenShift en andere tooling je in staat stelt om op een nieuwe manier te werken.” In de gesprekken die hij met klanten voert, komen dit soort aspecten veelvuldig terug. “Ik hoor van veel organisaties dat zij met hun IT naar de cloud willen, en ik vraag dan altijd wat ze écht willen: naar de cloud, of een cloud-ish’ manier van werken? Met dat laatste bedoel ik flexibel kunnen werken, op- en afschalen van resources en alleen betalen wat je gebruikt. Toen Nederlanders bij de uitbraak van de coronapandemie afgelopen jaar ineens veel thuis moesten werken, gaf dat veel druk op IT-afdelingen. De kunst was om daar flexibel mee om te gaan. Nu zie je dat veel organisaties de DevOps-manier van werken omarmen, met veel cloudnative applicaties.”

Geen afhankelijkheid van cloud service providers

Als gevolg van wet- en regelgeving, en soms ook in verband met kosten, brengen organisaties workloads terug naar een on-premise omgeving. “Het is in veel gevallen aantrekkelijker om compute naar data te brengen, dan data over te brengen naar compute-omgevingen in de cloud, waar bovendien nog het risico bestaat van ‘Hotel California’-scenario’s: you can check in any time you like, but you can never leave. Je wil niet vastzitten aan een bepaalde leverancier of omgeving. Als je on-premise werkt, wil je echter dezelfde manier van werken als in de cloud, met dezelfde flexibiliteit. Daar helpt die laag met OpenShift, en ook onze capaciteiten met onze servers en storage, aan mee.”

Het IBM Power hardware-platform maakt een flexibele manier van werken mogelijk en is daarmee een belangrijk onderdeel van een hybrid cloud-oplossing. Barend Baarssen van IBM: “Je kunt er snel mee op- en afschalen en ook heel veilig werken op gescheiden machines voor DevOps. Je bouwt er je virtuele omgevingen op met compute, geheugen en storage. Automatiseren gaat makkelijk, bijvoorbeeld met Ansible Playbooks die je naar je Power-omgeving kunt uitrollen. En als er eens iets fout loopt, kun je rustig on the fly je virtual machine opnieuw opstarten zonder dat de rest van de Power-omgeving er last van heeft.” Natuurlijk, virtuele omgevingen zijn ook in te richten op andere platformen, bijvoorbeeld van Intel. “Maar”, zegt Barend, “dat is niet zo afgeschermd als een virtuele omgeving op IBM Power. Op deze omgeving heb je geen last van ‘noisy neighbours’. Je kunt ook snel opschalen met extra processoren en geheugen. Ook is het mogelijk om dedicated resources toewijzen voor workloads.”

Kostenefficiënt met isv’s

Vooral dat laatste is interessant voor bedrijven die met zware databases zoals Oracle werken. “Als je een omgeving hebt die overal bij kan, rekent een isv je misschien wel af op alle aanwezige cores, terwijl je met Power je compute-omgeving kunt afschermen rondom één core of zelfs een deel ervan. Natuurlijk, hardware zoals IBM Power brengt een kostenplaatje met zich mee, maar een isv kan een grotere kostenpost zijn. Breng je dit onder controle, dan ben je uiteindelijk in de meeste gevallen goedkoper uit.” Daarnaast staat Power bekend om zijn goede I/O-prestaties. "We ontwikkelen de processor zelf. Het resultaat is een chip die geheugen goed kan adresseren en data snel kan verwerken en wegzetten. Een nieuwe ontwikkeling is de komst van in-memory databases zoals SAP HANA. Daarbij is het belangrijk dat je data snel kunt wegschrijven van en naar het ram-geheugen en dat je server beschikt over een groot intern geheugen.”

Met Power - dat een belangrijk onderdeel is in de genoemde Mars 2020 Rover-missie - stapt IBM bewust weg van de ‘ratrace’ rond steeds hogere kloksnelheden bij elke nieuwe generatie. “Overal in het hybrid cloud-verhaal is het belangrijk dat je data snel kunt verplaatsen. Je hebt niet alleen snelle compute nodig, maar ook snelle storage”, zegt Tonny. Maar even belangrijk is OpenShift als tussenlaag, tekent hij erbij aan. “Mensen vragen ons weleens waarom we Red Hat hebben gekocht. Los van het gegeven dat we al veel langer aan de opensource-wereld bijdragen, heeft OpenShift er veel mee te maken. Dat is eigenlijk de Haarlemmerolie voor organisaties die on-prem werken en de cloud willen combineren. Als je maar zorgt dat je applicaties OpenShift-ready landen, kan dat in elke willekeurige omgeving. Ook op Intel- alsook in mainframe-omgevingen en in IBM Cloud, Azure, Google Cloud en AWS. Het is deze laag waar alles om draait.”

Storage

Naast compute is storage een belangrijk onderdeel van hybrid cloud. Robbin Koolaard (IBM) vult zijn collega aan: “Het is een onlosmakelijk onderdeel. Met onze IBM Spectrum Virtualize-softwarestack kun je al onze flashsystem storage-oplossingen - van de kleinste tot de grootste - op dezelfde wijze beheren en bedienen, en je kunt zelfs de public cloud hierin meenemen. We ondersteunen nu IBM Cloud en AWS. In het vierde kwartaal is de verwachting dat daar ook Azure bij komt.”

“De high-end modellen IBM FlashSystem 7200 en FlashSystem 9200 kunnen zelfs snapshots maken en direct uit de cloud terughalen”, vertelt Robbin. “De verschillen zitten ook in minder voor de hand liggende zaken: zo maken onze systemen gebruik van onze eigen FlashCore Module-ssd’s. Deze bieden hardwarematige encryptie, maar ook compressie. Daarmee kun je bij klassieke databases een compressieratio tot 5:1 halen. Door dit hardwarematig op de ssd te regelen, kan de processor van het storagesystem zich bezighouden met het leveren van een nog betere performance en andere belangrijke zaken.”

Fit for purpose

Wat zijn de belangrijkste valkuilen bij hybrid cloud-initiatieven? "Ik denk dat de grootste fout is dat bedrijven de cloud beschouwen als het Utopia, waar alles in een big bang naartoe moet. Dat leidt tot overhaaste beslissingen en suboptimalisatie. Het idee is overigens gelukkig wel op z’n retour. Bedrijven zien vaker in dat de cloud - en dan vooral de public cloud - niet altijd de snelste of voordeligste omgeving is. Veel bedrijven maken nu de stap terug naar een benadering die draait om fit for purpose. Bijvoorbeeld grote databases on-prem draaien en de applicatie in de cloud, omdat dit sneller, veiliger en goedkoper is. De load voor de database is vaak goed te voorspellen en dan is de keuze om in het eigen datacenter te draaien vaak slimmer vanwege de voorspelbare kosten. Door de app in de cloud te draaien, profiteer je daar van de schaalbaarheid”, stelt Tonny.

Het beste is om het terugbrengen van kritieke workloads naar on-premise omgeving ook niet in een big bang te doen. “Dit kan gewoon stukje bij beetje. Je zit immers vaak nog vast aan contracten en clausules. Bovendien moet je goed nadenken over hoe je de gewenste infrastructuur goed en betrouwbaar laat draaien”, zegt Barend. Het uitgangspunt is flexibiliteit. "We bieden een on-prem oplossing maar kunnen ook goed verbinden naar bijvoorbeeld Google en Azure. Het hoeft zeker niet allemaal IBM te zijn. Dat willen we ook duidelijk maken tijdens de Tech Talk: we willen een weg bieden om je IT flexibel te maken. Wat de bestaande situatie ook is. En we hopen natuurlijk dat mensen vragen stellen en we leerzame uitdagingen kunnen bespreken.”

Programma Tech Talk 30 maart* 19:00-19:15 - Welkom 19:15-19:45 - Hybrid Cloud van 1.0 naar 2.0: De learnings van IBM over deze way of working. 19:45-20:15 - Hybrid Cloud en compute: Het belang van betrouwbare, schaalbare en krachtige servercomputers binnen je hybrid cloud-omgeving. 20:15-20:45 - Hybrid Cloud en Storage: De koppeling tussen on-premise storage en de cloud voor een optimale hybrid cloud omgeving. 20:45-21:00 - Toekomstvisie van IBM en afsluiting * programma is onder voorbehoud

