Kenner van de Anno-serie? Doe mee met de quiz en maak kans op unieke prijzen

Zeg je Ubisoft, dan denk je aan beroemde spelseries als Assassin’s Creed, Rainbow Six, Far Cry, Anno en vele andere. Daarnaast is de Franse uitgever succesvol met zijn eigen Ubisoft Store waarin die series verder worden uitgediept, met naast de games ook figurines, merchandise en andere collectibles. In dit tweede artikel in een serie van vier verkennen we de iconische series van deze speluitgever. We kijken naar de geschiedenis van de meest bekende games en testen de kennis van de Tweakers-community. Deze keer is het de beurt aan de Anno-serie. Aan het einde van dit artikel vind je bovendien een Anno-quiz om je kennis van de franchise te testen en kans te maken op unieke prijzen!

Voor virtuele strategen en stedenbouwers is Anno al 23 jaar een klinkende naam. Sinds de release van Anno 1602 in 1998 is de serie niet meer weg te denken uit de gamesindustrie. Historische periodes en de (verre) toekomst zijn vele malen verkend, waarbij vertrouwde terugkerende spelelementen hand in hand gingen met talloze innovaties. Een prestatie op zich, want toen Anno 1602 zich in 1998 voor het eerst aandiende, hielden gevestigde series als Civilization, SimCity en The Settlers de markt van strategiespellen in combinatie met het bouwen van steden flink in de greep. Toch bleek er ruimte voor een pc-titel die elementen uit heersende games omarmde en daar vervolgens een eigen draai aan gaf. Anno 1602, bedacht door Wilfried Reiter, evolueerde van een klassieke handelssimulatie tot een stadbouwspel met isometrisch aanzicht. Het spel was een groot succes: er werden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht.

De makers wisten dat ze iets bijzonders in handen hadden en hoopten dat opvolger Anno 1503 het eveneens goed zou doen. Vier jaar later bleek dat inderdaad het geval. Als klassiek vervolg bood 1503 de fans meer van de geliefde Anno-gameplay, terwijl die gameplay bovendien was verbeterd en de game van veel extra elementen was voorzien. Spelers konden gevarieerde klimaatzones ontdekken, omgaan met verschillende nieuwe culturen, en een grotere verscheidenheid aan militaire eenheden gebruiken om eventuele confrontaties in hun voordeel te beslechten. Anno 1503 zou ook een multiplayer-modus krijgen, maar die werd uitgesteld en uiteindelijk zelfs geannuleerd. Latere delen kenden deze modus wel, waaronder het meeste recente deel, Anno 1800.

De voortdurend veranderende techniek van Anno

Anno naar de derde dimensie brengen was het belangrijkste speerpunt tijdens de ontwikkeling van de engine voor Anno 1701. Een van de grootste uitdagingen voor de makers was de real-time presentatie van zeer gedetailleerde en visueel uitgebreide gebouwen die in de vorige spellen met extreem complexe geometrie waren gemaakt, met vooraf berekende bitmap graphics. De makers ontwikkelden een proces voor het creëren van gebouwen en hun texturen, zodat middels real-time berekeningen een voor die tijd ongekende mate van detail werd bereikt.

Voor fan-favorite Anno 1404 werd de 3d-engine volledig opnieuw ontwikkeld. Parallel aan de bestaande DirectX 9-implementatie werd de engine uitgebreid met het nieuwe DirectX 10. Multicore-systemen kwamen meer in zwang. Bovendien werd het renderen volledig overgebracht naar de gpu en diens vertex- en pixelshader-mogelijkheden. In-game water kende echte golven en dynamische interactie met objecten. Vlaggen, tenten en zeilen werden tot leven gebracht door een stofsimulatie, en rivieren kregen diepte en structuur door shader-effecten - hoewel ze feitelijk uit platte geometrie bestonden. Op gameplaygebied introduceerden de makers voor Anno 1404 een diplomacy-systeem (dat terugkeerde in Anno 1800) om spelers meer opties te geven met betrekking tot de interactie met andere heersers.

De verre toekomst lonkt

Daarna volgde met Anno 2070 een gedurfde stap. Voor het eerst konden spelers in de toekomst duiken, waar ze op land en onder de zee enorme, futuristische metropolen bouwden. Uniek voor Anno 2070 was tevens de keuze tussen de verschillende facties - Ecos, Tycoons en Techs - en de centrale rol die actuele onderwerpen als ecologie en vervuiling speelden. Die toekomstvisie smaakte naar meer, want in 2015 volgde Anno 2205 met als missie om de maan te koloniseren. Een belangrijke nieuwe functie in 2205 was de session-based gameplay: in plaats van enkel op één kaart te bouwen, konden spelers parallel bouwen in verschillende sectoren over de wereldbol en op de maan, en er naadloos tussen schakelen. Deze sessie-gebaseerde gameplay maakte opnieuw zijn opwachting in Anno 1800.

Voor Anno 2070 werd gebruikgemaakt van deferred rendering. Dit stelde de makers in staat om verschillende effecten te realiseren, zoals bijvoorbeeld ambient occlusion. Anti-aliasing werd vervangen door het FXAA post-effect. De integratie van een dynamisch omgevingssysteem zorgde ervoor dat de game vloeiend kon wisselen tussen utopische en dystopische kenmerken. Hierbij werden vooral shader-oplossingen gebruikt: desaturatie, dim-out en desintegratie. Voor Anno 2205 werd voor shading overgeschakeld van deferred naar forward rendering-based clustered shading. Hierdoor konden de makers veel flexibeler omgaan met verschillende materiaaleigenschappen en toch een groter aantal verschillende lichtbronnen gebruiken. De belichting was modulair ontworpen. Op fysica gebaseerde renderprocedures en nieuwe reflectietechnieken zorgden voor een veel realistischer weergave.

Daarnaast werd een dynamische dag- en nachtcyclus toegevoegd waarbij alle elementen zich dynamisch aanpassen aan de lichtomstandigheden. Straten worden bijvoorbeeld verlicht door lantaarns en men kon door de ramen zien wat er binnen in een gebouw gebeurde.

Anno 1800 en verder

Het meest recente deel focust op de gevolgen van de industrialisatie voor de bevolking. De blauwdrukmodus van Anno 1800 is een van de nieuwe toevoegingen aan de serie. Hij helpt spelers, door ze in staat te stellen hun stad uit te stippelen met silhouetten van blauwdrukgebouwen, zonder meteen kostbare middelen uit te geven aan het daadwerkelijk bouwen ervan. Naast uitgebreide singleplayer-spelopties kent de game een robuuste multiplayer. Inmiddels bestaat Anno 1800 alweer ruim twee jaar en gaan spelers het derde jaar in. Dat viert Ubisoft met de lancering van een Season 3-pass. Sowieso zijn alle recente delen van Anno te vinden in de Ubisoft Store, inclusief heel veel dlc-pakketten en uitbreidingen. Anno mag dan geen grote collectors edition kennen zoals games als Assassin's Creed en Far Cry, het spel kende vorig jaar wel de bijzondere Anno History Collection. In deze remaster konden spelers de stedenbouwgameplay van Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701, Anno 1404 en alle bijbehorende uitbreidingen opnieuw spelen. Alle titels kennen daarbij tal van verbeteringen, waaronder verbeterde resoluties tot 4k. En mochten spelers na Anno nog meer honger hebben naar strategie en city building: een nieuwe The Settlers game - een heuse reboot van de serie - is momenteel in de maak. Daarover zal Ubisoft later dit jaar meer nieuws naar buiten brengen.

Wat is volgens jou het beste deel uit de Anno-serie? En waarom? En welke tijdperiode zou je graag nog eens ver-Anno-ed zien? Laat het ons weten in de comments hieronder.

