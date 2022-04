December Prijzen Parade - Dag 10

De Ubisoft Store is dé plek voor al jouw Ubisoft-producten. Bij de Ubisoft Store geniet je bij het inwisselen van 100 Ubisoft Connect-units altijd van 20% korting op jouw aankoop. Daarnaast vind je bij de Ubisoft Store Exclusieve Collector’s Editions & Collectibles, profiteer je elke week van nieuwe aanbiedingen, heb je pre-order-voordelen én gratis verzending vanaf 30 euro. Sla nu ook je slag in de Ubisoft Store tijdens de Winter Sale, met hoge kortingen tot wel 80% op games als Watch Dogs: Legion, Assassins's Creed Valhalla, Anno 1800, The Division 2 en nog veel meer!

Al bekend met Ubisoft Connect? Dit is het ecosysteem van spelers en diensten voor alle Ubisoft-games over alle platforms. Het is gericht op het bieden van de beste omgeving waarin alle spelers van hun games kunnen genieten en ongeacht hun apparaat met anderen kunnen verbinden. Ubisoft Connect is een gratis service, beschikbaar op alle apparaten. Je kunt toegang krijgen op je pc, via een mobiele app en zelfs direct vanuit je games. Om je aan te melden heb je alleen een Ubisoft-account nodig! Download Ubisoft Connect nu, hier!