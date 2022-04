December Prijzen Parade - Dag 9

De OPPO Watch 46mm met wifi-ondersteuning is ’s werelds eerste smartwatch met een dual curved display en heeft een screen-to-body-ratio van 72,76%. Het levendige 1,91-inch Amoled-scherm maakt de OPPO Watch makkelijk in gebruik, wat ideaal is voor onderweg. De smartwatch draait op Google WearOS zodat je gedurende de dag naadloos tussen zakelijk en privé schakelt. De smartwatch heeft een ongekend aantal features, van een always-on hartslagmeter voor continue tracking tot op maat gemaakte coaching tijdens het sporten, met behulp van verschillende trainingsmodi. Zelfs op drukke dagen helpt de OPPO Watch je om in vorm te blijven, dankzij handige ‘5 min workouts’. De batterij komt gemakkelijk de dag door met behulp van slim energiebeheer. Zo gaat de smartwatch maximaal 36 uur mee en kun je de levensduur tot maar liefst 21 dagen verlengen door de energiebesparingsmodus in te schakelen. Na 15 minuten opladen kan de wearable zelfs alweer 16 uur vooruit. De OPPO Watch 46mm is dé ultieme accessoire vanwege zijn premium design met duurzaam aluminium frame.