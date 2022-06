Check, Choose & Win: Geef je mening en maak kans op de Xbox Series X of S

Met het concept Check, Choose & Win vraagt Tweakers Partners om een actieve bijdrage van de community. Geef dus je ongezouten mening, wellicht levert het je zelfs een fraai product op. Gamers kijken reikhalzend uit naar de introductie van de nieuwe Xbox Series. Welk consolemodel (Series S of Series X) heeft voor jou de beste prijs-kwaliteitverhouding? En welke extra’s mogen daarbij niet ontbreken? Meng je in de discussie en maak kans op een next-gen gameconsole.

Vanaf 10 november staan Xbox-fanaten voor een interessante keuze. Ga je voor de uitgebreidere en duurdere Xbox Series X of past de prijsvriendelijke Xbox Series S prima bij jouw eisenpakket? MediaMarkt en Xbox willen graag van gamers binnen de Tweakers-community weten welk model ze verkiezen en waarom ze daarvoor kiezen. Bovendien zijn deze twee partners benieuwd naar welke extra’s het meest in de smaak vallen, zoals een headset, extra controller, game of Game Pass Ultimate-lidmaatschap. Stem in het aanmeldformulier op één van de drie deelnemende producten.

Xbox Series X

De Xbox Series X is de krachtigste van de twee consoles en maakt gamen in een native resolutie van 3840×2160 pixels op maximaal 120 fps mogelijk. In de zwarte behuizing bevindt zich een chipset met acht Zen 2-cores die presteren op een maximale klokfrequentie van 3,8GHz. Een gpu met 52 kernen, 12 teraflops rekenkracht en een kloksnelheid van 1825MHz is verantwoordelijk voor de videoprestaties. De cpu en gpu doen gezamenlijk een beroep op 16GB GDDR6-geheugen. Voor de opslag van games en overige data is een NVME-ssd van 1TB ingebouwd. Verder bevat de Xbox Series X een optisch station met ondersteuning voor uhd-blu-rays.

Xbox Series S

De adviesprijs van de kleinere Xbox Series S ligt tweehonderd euro lager dan die van zijn grote broer. Daarmee is next-gen gaming ook met een kleiner budget mogelijk, maar vergeleken met de Series X doe je daarmee wel een aantal concessies. Een duivels dilemma, want de Series S biedt desondanks heel behoorlijke specificaties. De native resolutie bedraagt 1440p op maximaal 120 fps. De cpu haalt een kloksnelheid van maximaal 3,6GHz, terwijl de gpu met 20 kernen en 4 teraflops aan rekenkracht is uitgerust. De klokfrequentie van de grafische adapter bedraagt maximaal 1565MHz. In totaal is er 10GB GDDR6-geheugen aanwezig. Op het gebied van opslagcapaciteit is een geïntegreerde NVME-ssd met 512GB ingebouwd. Tot slot ontbreekt in vergelijking met de Series X een optisch station.

Extra’s voor next-gen Xbox

Zoals je van een nieuwe gameconsole mag verwachten, is direct vanaf de launchdatum een aantal interessante randaccessoires verkrijgbaar. Schaf bijvoorbeeld een tweede controller aan of een draadloze adapter waarmee je Xbox-spellen ook op Windows 10-toestellen kunt spelen. Tijdens urenlange multiplayer-sessies mag een goede stereoheadset natuurlijk niet ontbreken. Voor fanatieke gamers is de zogeheten Play & Charge Kit het overwegen waard. Dankzij een kabel van 2,8 meter speel je hiermee tijdens het opladen van de accu moeiteloos door.

Ruim gameaanbod

Het succes van een next-gen gameconsole valt of staat natuurlijk met het gameaanbod. Vanaf de launchdatum zijn al 31 geoptimaliseerde titels beschikbaar en bovendien ondersteunt het apparaat backwards compatible games. Speel bijvoorbeeld FIFA 21 vanaf de start op de kersverse gameconsole of neem een Game Pass Ultimate-abonnement. Wil je een game op de Xbox Series eens uitproberen? Iedere MediaMarkt-vestiging heeft vanaf de launchdatum een testopstelling klaarstaan. Zoek tijdens je bezoek meteen ook alle accessoires voor jouw ideale game-setup bij elkaar en probeer ze uit. Bang dat je bij een populaire titel misgrijpt? Pre-order een game en ben ervan verzekerd dat je het spel op de dag van release thuis ontvangt. Of kom naar een van de winkels om de producten te testen voordat je ze toevoegt aan je gamesetup.

Geef je mening

Welk Xbox-model biedt de meeste waar voor zijn geld en welke extra’s mogen in jouw ogen niet ontbreken? Geef via het aanmeldformulier jouw voorkeursproduct door, onderbouw je keuze in een reactie onder dit artikel en maak kans op de Xbox Series. De winnaar mag een uitgebreide review in de Pricewatch schrijven en het gekozen product houden.

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 8 november 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 12 november 12.00 uur, alleen via het Google Form. Je kunt één keer deelnemen via het Google Form.

Winnaar krijgt uiterlijk 12 november bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na het publiceren van de review mag de winnaar het product houden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers, Mediamarkt en Xbox zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.