Lekker nassen: maak kans om een nas van QNAP te reviewen én te winnen

QNAP, afkorting van Quality Network Appliance Provider, is een it-specialist die de nadruk legt op opslag, netwerken en slimme video-innovaties. Samen met QNAP zoeken we acht deelnemers voor een Tweakers-testpanel om vier typen nas-apparaten van het bedrijf te testen.

Of het nu over thuisopslag gaat, het creëren van een home-multimediacenter of het opslaan en delen van gegevens bij een bedrijf, QNAP is van alle markten thuis. Het bedrijf heeft voor iedere gebruiker een oplossing en ook op het gebied van nas-apparaten biedt het een breed scala aan hardware. Een Tweakers-testpanel is dan ook de ideale manier om gebruikers zelf de mogelijkheden van de nas-modellen van QNAP te laten ervaren.

Er zijn voor dit panel vier modellen geselecteerd. De TS-230 (1) en 2,5GbE NAS TS-431P3-2G (2) zijn bedoeld voor beginnende thuisgebruikers. De 10GbE NAS TS-431KX-2G (3) is al wat serieuzer, en de 2,5GbE NAS TS-453D-8G (4) biedt de meest talrijke mogelijkheden. Als lid van het testpanel dien je de nas te testen met eigen harde schijven. In de TS-230 passen twee harde schijven, in de andere modellen vier.

Meedoen met het Tweakers-testpanel

In totaal worden dus vier modellen getest, en ieder type wordt door twee tweakers onder handen genomen. Iedere nas kan worden getest met een van de vijf soorten software die de reviewer uit een vooropgestelde lijst kiest. Deze software is onder andere gericht op synchronisatie, toegankelijkheid, databescherming en productiviteit. Bij het vierde nas-model is de toepassing van Virtualization Station een verplicht onderdeel van de test,en daarnaast moet nog een aanvullend type software worden gekozen. Ten slotte is het belangrijk dat je thuis over de juiste testvoorwaarden beschikt. Wil je model 2 of 4 testen, dan moet je minimaal over 2,5GbE beschikken, voor model 3 geldt dat je minimaal toegang hebt tot 10GbE.

Lijkt het je leuk om een review te schrijven over een van deze vier nas-apparaten? Vul dan hieronder de poll in en geef aan welk model je wil testen. Uit alle inzenders selecteren we willekeurig acht winnaars. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan sturen we je het QNAP-model naar keuze toe en dien je een review van je bevindingen te plaatsen op Tweakers. Iedereen mag na afloop zijn of haar nas van QNAP houden, behalve bij het vierde model. De 2,5GbE NAS TS-453D-8G moet worden teruggestuurd. De twee tweakers die dit model hebben getest, krijgen een andere nas opgestuurd als bedankje voor het testen en schrijven, te weten de TS-253D-4G.

Wil jij een nas testen en reviewen? Poll Ja, ik wil de TS-230 (1) testen en reviewen

Ja, ik wil de 2,5GbE NAS TS-431P3-2G (2) testen en reviewen

Ja, ik wil de 10GbE NAS TS-431KX-2G (3) testen en reviewen

Ja ik wil de 2,5GbE NAS TS-453D-8G (4) testen en reviewen

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbij gaan.

Stel dat je niet wordt uitgekozen om een nas te testen of dat je deze actie aan je voorbij laat gaan. Wat zou jij dan toch graag teruglezen in de user-reviews van de Tweakers-communityleden? En wat zijn volgens jou vragen die absoluut in een nas-test moeten worden beantwoord? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel.

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 25-08-2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 02-09-2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De acht winnaars krijgen uiterlijk 04-09-2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Wil je model 2 of 4 testen, dan is het verplicht om minimaal over 2,5GbE te beschikken, voor model 3 geldt dat je minimaal toegang hebt tot 10GbE.

Nadat de reviews zijn gepubliceerd wordt een video-recap opgenomen met Mark Wijsman (Tweakers Partners). Hierin gebruiken we de reviews van de acht winnaars en worden quotes met de usernames van de betreffende tweakers gebruikt.

De acht winnaars zijn bereid en beschikbaar om het product in de twee weken na ontvangst te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

De acht winnaars zijn bereid de nas te testen met hun eigen harde schijven, hebben de juiste netwerkverbinding voor het testen, en testen de nas met de juiste software.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en QNAP zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.