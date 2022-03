Back 2 Reality - Dag 3

Win een Lenovo ThinkPad E15 2nd GEN (AMD)

Normaal zouden we dit artikel beginnen met ‘helaas, de zomervakantie is voorbij en het is tijd om terug te gaan naar bijvoorbeeld kantoor of (weer) te beginnen op school’. Back 2 Reality, wat is dat ook alweer? Hoe zag ons leven er pre-corona uit? Bijna de hele wereld is in de afgelopen maanden tot stilstand gekomen. Hopelijk kunnen we het nieuwe schooljaar met hernieuwde energie oppakken, fysiek dan wel digitaal. Back 2 Reality is bij ons in ieder geval altijd een feestje, want we mogen weer leuke prijzen weggeven, dankzij onze partners.

Wat moet je doen om kans te maken op een mooie prijs? We maken het heel gemakkelijk: als je onderstaande actie leuk vindt en dit product wil winnen, hoef je alleen maar in de poll eronder aan te geven dat je kans wil maken!

Vandaag kun je een ThinkPad E15 2nd GEN (AMD) winnen, mogelijk gemaakt door Lenovo.

Productinformatie vanuit Lenovo

Specs De Lenovo ThinkPad E15 2nd GEN is als een van de eerste zakelijke laptops ter wereld uitgerust met de Ryzen 4000-processorreeks van chipfabrikant AMD. Aan boord zit tot een AMD Ryzen™ 7 4700U met geïntegreerde Radeon™ grafische kaart. Alleen al dit gegeven maakt van de Lenovo ThinkPad E15 2nd GEN een opvallende nieuwkomer in zijn prijsklasse (15”). Met zijn 1,7kg en een dikte van net geen 19mm is deze ThinkPad E15 een compact toestel. In de behuizing is er plaats voor een 15,6” FHD-beeldscherm met een brede WVA-kijkhoek en stevige stereoluidsprekers (2x 2W) van de bekende fabrikant Harman Kardon. Prestatiegewijs combineert Lenovo de AMD Ryzen processor met tot maximaal 24GB DDR4-werkgeheugen en een snelle SSD-schijf van 512GB, die je kan uitbreiden naar 1,5TB. Een van de pluspunten aan deze laptop is de batterij. In combinatie met de AMD-processor bedraagt de batterijduur zo’n 12,7u, wat voor een accucapaciteit van 45Wh een hoge score is. Wat connectiviteit betreft ontbreekt er op deze laptop niets. Draadloos kom je weg met Bluetooth 5.0 en WiFi 6 (802.11 ax). Daarnaast heb je de noodzakelijke fysieke aansluitmogelijkheden waaronder drie usb-poorten (1x usb 2.0, 1x usb 3.1 en 1x usb-C), een hdmi-poort, een gecombineerde koptelefoon-/microfoonaansluiting (3,5mm-jack) en een netwerkaansluiting (RJ45). Tot slot is er ook aan de beveiliging gedacht: boven het scherm bevindt zich de ThinkShutter, een ingebouwd klepje waarmee je de webcam kan afsluiten. Naast een vingerafdruklezer die subtiel is verwerkt in de aan/uit-knop, kan je ook veilig inloggen via gezichtsherkenning. Schermdiagonaal 15,6'' Resolutie 1920x1080 (Full HD) Toetsenbordindeling Qwerty Videochip Radeon Vega 6 Werkgeheugen 16 GB Totale opslagcapaciteit 512 GB

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, Lenovo. Wil je hem winnen? Vul dan snel onderstaande poll in om automatisch kans te maken.

