Belsimpel geeft je de kans om de nieuwe moto g8 power te reviewen én te winnen!

2019 was een goed jaar voor Motorola. De veteraan onder de mobiele-telefoonfabrikanten lanceerde met succes onder meer diverse toestellen uit de Motorola One-reeks en de nieuwe moto G8 plus. In 2020 pakt het bedrijf verder door en het begint het jaar goed: zo zijn er wereldwijd inmiddels 100 miljoen moto g-smartphones verkocht. Om deze mijlpaal luister bij te zetten, introduceert Motorola de nieuwkomer moto g8 power. Deze smartphone is uitgerust met een krachtige 5.000mAh-batterij die razendsnel oplaadt en een slim AI-camerasysteem. Onder de motorkap bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 665 octacore-processor, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De moto g8 power is zeer scherp geprijsd en op dit moment verkrijgbaar voor €229,99 (*). Daarnaast ontvang je nu bij een pre-order van de Motorola moto G8 power een Fresh n Rebel bluetooth-speaker cadeau! Deze actie loopt tot en met 4 maart 2020.

Nooit meer een lege accu

Iedereen kent het: je bent een serie aan het kijken op je smartphone of zit midden in een verhit gesprek, terwijl je tegelijkertijd weet dat de accu het ieder moment kan begeven. Met name onderweg kan dit voor de nodige stress zorgen. Motorola stelt dat dit verleden tijd is, dankzij de 5.000mAh-batterij van de moto g8 power die met slechts één laadbeurt de smartphone meer dan twee dagen van energie voorziet. 188 uur aan muziek streamen of 21 uur lang naar je favoriete series kijken? Geen probleem. Beeld en geluid komen tot leven dankzij de twee stereoluidsprekers met Dolby® en een 6,4” Full HD+ Max Vision-display.

Quadcamerasysteem met kunstmatige intelligentie (AI)

Fotografen worden niet vergeten. De 16MP-hoofdcamera maakt snel kiekjes met fasedetectie-autofocus en een ultragroothoeklens, waardoor er 4x meer in het beeld past dan bij een standaardlens. Hierdoor zijn landschapsfoto’s binnen handbereik. Close-ups maak je met de speciale Macro Vision-camera om 5 keer dichter bij het onderwerp te komen, en de selfiecamera met Quad Pixel-technologie belooft volgens Motorola scherpe en levendige foto’s die onder elke lichtomstandigheid helder zijn. Alle beelden zou je overigens zonder problemen in de regen moeten kunnen maken, want de moto g8 power is waterafstotend. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als een iemand een bommetje maakt in een zwembad en je toestel onverhoopt wat gespetter meepakt.

Kans maken op de moto g8 power en de Fresh n Rebel bluetooth-speaker?

Belsimpel organiseert regelmatig samen met Tweakers acties omtrent nieuwe smartphones. Dit keer staat de moto g8 power in de spotlights. Belsimpel en Motorola geven de Tweakers-community de mogelijkheid om als één van de eersten een review te schrijven over de nieuwe telefoon. De gelukkige die gekozen wordt om de smartphone te testen, mag hem bovendien na afloop houden. Wil jij kans maken op de nieuwe moto g8 power én je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

