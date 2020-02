“Wij bouwen aan een chatbot die meer kan dan alleen FAQ beantwoorden”

Bij de ANWB wordt vol ingezet op chatbots en andere vormen van slim en geautomatiseerd klantcontact. David Tjong-Ayong is Lead Developer Conversational Team en tech-vlogger van de ANWB. Ook hij is aanstaande donderdag aanwezig op de Developers Summit, om ontwikkelend Nederland alles te vertellen over de technologische ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de ANWB. Wees gewaarschuwd: als hij eenmaal over ‘conversational’ begint, is Tjong-Ayong niet meer te stoppen!

Toegegeven, voor David Tjong-Ayong voelt het vloggen nog wel een beetje tegennatuurlijk (“heel weird om tegen jezelf te praten in een camera, althans zo voelt het”). Via het ‘Werken bij ANWB’ YouTube-kanaal worden de tech-vlogs gedeeld die hij maakt vanuit zijn rol als ANWB ambassadeur. “Met een groep ambassadeurs willen we graag aan de buitenwereld laten zien waar we allemaal mee bezig zijn en dat de ANWB een toffe organisatie is om bij te werken”, legt hij uit.

Team Conversational

De focus van Tjong-Ayong ligt sinds afgelopen zomer op het nieuwe ANWB-team Conversational. “We willen onze leden en klanten op zo’n manier te woord staan dat het voor hen aangenaam is en aan hun verwachtingen voldoet, en tegelijkertijd voor ons efficiënt is”, zo zet Tjong-Ayong het koord waarop zijn team balanceert uiteen. “Dan kom je al snel uit bij automatisering en, als overtreffende trap, het faciliteren van contact tussen mens en bot. Conversational is echt een technologie in opkomst en we zagen dat verschillende teams en afdelingen binnen de ANWB hiermee aan de slag gingen. Het was belangrijk om deze initiatieven bij elkaar te brengen. Je wilt namelijk wel als één ANWB communiceren, ook al is het een bot die voornamelijk met de eindgebruiker schakelt.”

Waar Tjong-Ayong en zijn team nu al achter zijn gekomen, is dat het introduceren en verder uitrollen van conversational tech ook de werkzaamheden van andere afdelingen raakt. Zoals van de marketingmedewerkers. “Op anwb.nl werken we bijvoorbeeld nog veel met geschreven content. Met conversational technology wordt dat echter steeds minder relevant en ga je toch meer richting robot-gestuurde of zelfs volledig spraakgestuurde content. Zo optimaliseren we ook onze chatbot Iris steeds verder, zodat ze meer en meer functioneert als een mens die heel veel weet en dit in advies naar leden en klanten kan omzetten.”

Nieuwe rol

Met Iris haalt de teamleider Conversational de ANWB-chatbot aan, die steeds beter weet om te gaan met de verschillende vragen die op haar worden afgevuurd vanaf anwb.nl. “Iris moet meer de intents, dus de termen waarmee je de vraag of behoefte herkent, kunnen achterhalen. Daar trainen we haar in, door bijvoorbeeld onze backofficesystemen met Iris te koppelen. Op deze manier kan Iris veel meer dan alleen de informatie reproduceren die wij erin stoppen.” Hiervoor werkt de ANWB al sinds de introductie van Iris samen met CX Company, een Nederlands techbedrijf. En meer ontwikkelingen liggen in het verschiet. “Uit analyses blijkt dat mensen heel emotionele en lange verhalen typen waar Iris vervolgens de vraag uit moet zien te halen. Daar zijn speciale technieken zoals NLP (National Language Processing, -red.) voor nodig, om ervoor te zorgen dat de bot de goede antwoorden geeft en op de juiste manier de dialoog met de klant begint.” Hiermee is Iris veel meer dan een interactieve FAQ-module, zoals de bot ooit werd ingericht. Sterker nog: Iris kan na verloop van tijd ook bij het wijzigen van persoonsgegevens en zelfs rond sales een belangrijke rol gaan vervullen. “Wanneer men via onze bot aan kan geven welke belangrijke data bijgewerkt moeten worden of in welke producten of diensten iemand is geïnteresseerd, scheelt dat veel belletjes naar ons Leden Service Center en is iemand direct geholpen.”

Optimaliseren chatbot

In de zomer heeft het Leden Service Center van de ANWB het extreem druk. Hoe fijn zou het zijn als de medewerkers die dagelijks de telefoon opnemen en e-mailen en chatten met de leden en klanten van de ANWB ook in staat zijn om de dialogen binnen Iris te optimaliseren? “Dat zou enorm veel tijd en energie schelen. Maar dat is een vraag die we nog moeten beantwoorden: willen we dat niet-technisch aangelegde collega’s ook onze chatbot kunnen configureren? Of werken we liever met dialoogmanagers die weten hoe je in een gesprek van A naar B komt, waarna developers dit faciliteren?” Tjong-Ayong heeft een voorkeur voor de eerste optie. “Onze medewerkers krijgen constant de primaire vragen van leden en klanten te horen: qua kennis zijn zij als beste in staat om dialogen bij te schaven en te configureren. Maar dat vraagt vanuit de technische kant wel om een laagdrempelige en begrijpelijke layer die het voor onze niet-technici mogelijk maakt om deze optimalisaties uit te voeren. Wat mij betreft gaan we daarvoor zorgen.”

Dat betekent niet dat men zomaar in de back- en front-end-systemen van de ANWB moet kunnen. Dat strookt ook niet met de veiligheidscriteria van de organisatie. De ANWB neemt security als uitgangspunt bij alle technologische ontwikkelingen die er plaatsvinden. “Security by design, inderdaad. Vanaf het begin van het proces staat veiligheid centraal.” Dit komt op verschillende manieren terug. “We werken sowieso met encryptie. Alles moet via HTTPS lopen, daar begint het al mee. Maar daarnaast maken we onder meer gebruik van two-way SSL-encryptie, laten we via FOX-IT pentests uitvoeren en zijn er jaarlijkse audits om te verifiëren dat alles nog steeds in orde is.”

Scrums en wendbaarheid

Alle vijftien development-teams binnen de ANWB werken volgens de scrum-methodiek en opereren als DevOps-teams. “Op deze manier zijn al onze teams volledig eigenaar van hun ontwikkelingen: van front-end tot back-end en van het ontwerp tot de uitrol en het beheerproces.” Dit vraagt op zijn beurt weer om multidisciplinaire teams. “Denk aan UX’ers, product owners, scrum masters en verschillende ontwikkelaars, zowel front-end als back-end, en bijvoorbeeld applicatieontwikkelaars.”

Experimenteren wordt gestimuleerd binnen de ANWB. Tjong-Ayong: “Ik heb altijd het gevoel gehad dat we fouten mogen maken om vervolgens door te pakken. Dat moet ook, vind ik. Anders blijven experimenten ook maar experimenten. Doordat onze teams veel verantwoordelijkheid krijgen, zijn we als organisatie ontzettend wendbaar. Hierdoor is de time-to-market van ontwikkelingen bij ons ontzettend kort.”

Micro front-end

Ook de front-end micro-architectuur speelt hierbij een rol. “Ieder team binnen de ANWB bouwt zijn eigen applicaties. Terwijl de gebruiker één interface ziet, zijn dit in werkelijkheid allemaal aparte front-end micro-applicaties die los van elkaar zijn geïntegreerd.” Ze zijn gebouwd in de software die het beste bij het team past, vertelt Tjong-Ayong: “Elk team kan werken met het framework dat het beste bij ze past: React, Angular of vue. We hebben twee jaar geleden echter samen met alle teams besloten om over te stappen op het Preact-framework. Dit hebben we voornamelijk gedaan om elkaars componenten beter herbruikbaar te maken tussen teams.” De teams zijn op deze manier in staat om onafhankelijk van elkaar te werken. “We hebben hier drie jaar heel hard aan gewerkt. Moest je vroeger met een single page-applicatie wachten tot het geheel ‘live’ kon, met onze front-end micro-architectuur is dat niet zo. Hetzelfde geldt voor fixes. Je wilt dat die alleen voor jouw applicatieonderdeel gelden, dus waarom zou je in hemelsnaam de gehele website of applicatie moeten deployen?” Hiermee is de impact dus een stuk kleiner. Tjong-Ayong: “En als er ergens iets fout gaat, dan geldt dat alleen voor het onderdeel waar jij aan werkt, in plaats van dat alle raders stoppen met draaien en je machine vastloopt.”

