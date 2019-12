Ho Ho Ho! De December Prijzen Parade komt eraan, met mooie prijzen

It’s The Most Wonderful Time Of The Year … December is een drukke, feestelijke, maar ook dure maand. Daarom zijn we enorm verheugd dat we dit jaar opnieuw de December Prijzen Parade kunnen organiseren. Mede dankzij onze partners mogen we jullie, onze trouwe communityleden, trakteren op verschillende toffe cadeaus. 11 december trappen we af met een mooie weggeefactie van Kamera Express.

Tot en met 24 december is het iedere dag prijzenslag op Tweakers. Dankzij de medewerking van verschillende gulle partners maak je vanaf 11 december dagelijks kans op uiteenlopende gadgets en gear die je maar wat graag onder de kerstboom zou willen terugvinden.

Win games, gadgets en gear

Zo heeft HyperX een HyperX Chargeplay & HyperX Pulsfire ter beschikking gesteld, biedt Ubisoft een goed gevulde goodiebag ter waarde van 157 euro, en pakt Acer uit door een Chromebook R13 beschikbaar te stellen. Ook de veelbesproken smartphonefabrikant Oppo doet een flinke duit in het zakje door op twee dagen een waanzinnige prijs beschikbaar te stellen. En wat te denken van iiyama, dat met een G-MASTER GB2760QSU-B1 je blik aan de vooravond van 2020 aangenaam verruimt, mede dankzij het wqhd-scherm (2560x1440 pixels) van deze monitor. Ook zullen Asus, Kamera Express, Charlie Temple, Western Digital, Van den Borre & de Developers Summit een mooie prijs weggeven. Wat die prijzen precies zijn, houden we nog even geheim.

Benieuwd welke producten we op welke dag weggeven? Elke ochtend verschijnt de winactie op de frontpage van Tweakers. Hou daarom tussen 11 en 24 december dagelijks onze pagina messscherp in de gaten. Wie weet win jij een van deze fantastische, felbegeerde prijzen en heb je, net als Paul McCartney, A Wonderful Christmas Time.

Zo doe je mee

Meedoen is kinderlijk eenvoudig. Heb je nog geen account? Maak er dan vandaag nog een aan, want anders kun je niet deelnemen. Als je een account hebt, log dan in, ga (vanaf 11 december) naar het artikel van de dag en vul daar de poll in. Hierdoor doe je automatisch mee met de December Prijzen Parade. Zo simpel is het.

All I want for Christmas is … korting

Mocht je niet winnen: niet getreurd. Op sommige dagen ontvangen niet-winnaars alsnog een kortingscode, waarmee ze in ieder geval van mooie kortingen profiteren.

Edit: (vanaf 11 december) toegevoegd