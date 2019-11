Het Stacks, Racks & Ribs-evenement gemist? Bekijk hier de keynotes terug!

30 oktober jongstleden vond het Stacks, Racks & Ribs-evenement plaats. Tweakers, IT creation en Dell Technologies hadden leden van de Tweakers-community uitgenodigd om een interactief kijkje achter de schermen te nemen op infrastructuurniveau. De avond stond volledig in het teken van discussie, vragen en het uitwisselen van kennis en inzichten. De verschillende talks kun je hieronder terugzien.

Kennis en sfeer

Frank Everaardt opende het evenement en deed dienst als moderator tijdens de keynotesessies. Tijdens de verschillende talks genoten de aanwezigen van een lekker drankje en bbq-hapje. De sfeer tijdens de sessies was ontspannen en het was duidelijk er veel kennis aanwezig was; zowel aan de kant van de sprekers als bij het publiek. De wereld van de it-infrastructuur verandert snel en door de verschillende keynotes raakten de aanwezigen snel up to speed.

Talk 1: Keynote it-infrastructuur | Hans Timmerman (expert management, cloud computing en digital workplace) & Paul Bootsma (datacenter consultant)

Paul Bootsma verzorgde samen met Hans Timmerman de openingspresentatie. Er werd besproken over de mogelijkheden waarmee organisaties optimaal gebruik kunnen maken van technologie als hyperconverged en de cloud. Ook werden de bezoekers meegenomen in het heden, verleden en toekomst: “Het begon ooit met het mainframe, wat een ontzettend datacentrisch it-model is; alles staat op één plek. Eigenlijk werkte dat perfect, maar het was ook een starre omgeving. Als antwoord daarop kwam in de jaren tachtig het client-servermodel. Elke afdeling kon op een server eigen apps draaien. Die vrijheid vonden we fantastisch. Ongemerkt gebeurde het echter ook dat elke applicatie een eigen datamodel had, waardoor applicaties niet met elkaar konden samenwerken. Met het verschijnen van enterprise-applicaties, zoals erp- en crm-systemen, ontstonden enorme applicatielandschappen, met data die op veel plekken telkens op verschillende manieren waren opgeslagen. Heel inefficiënt natuurlijk."

Talk 2: Vendorlock-in of open networking? | Wim Horseling (networking expert) en Ramon Semmekrot (system engineer networking)

Tijdens deze sessie werden de mogelijkheden van verschillende netwerksystemen getoond, net als een demonstratie van hoe een gebruiker een switch voorziet van een nieuw OS. Door open networkingstrategie halen organisaties veel flexibiliteit in huis. Door gebruik te maken van netwerkbesturingssystemen zoals Big Switch, Pluribus, Cumulus en Snaproute krijgt men diverse mogelijkheden ter beschikking.

Talk 3: Extreme workloads in de praktijk | Tom van Peer (expert in high performance computing)

“Hoe richt je een moderne infrastructuur in en hoe en waar maak je keuzes? Kun je het beste losse storage en compute kiezen of neem je het gemak van hyperconverged?”. Deze vragen kwamen aan bod tijdens de derde sessie. Daarnaast werd er gesproken over verschillende soorten workloads en toonde Tom tot genoeg van de aanwezigen een ‘dikke’ server voor kunstmatige intelligentie.

Talk 4: Keynote Cloud of onweer? | Erik Zandboer (cloud & automation specialist) & Raymond Delorme (expert in storage solutions)

De sessie startte met een presentatie over multi, hybrid en private cloud. Vervolgens gingen beide sprekers onder leiding van Frank een discussie aan met de bezoekers. Vragen en thema’s zoals public cloud, het gebruik van OpenStack en scalability in cloud kwamen aan bod tijdens de sessie.

Quizzen en borrelen

Na de keynotes was het tijd voor de networking quiz. Tijdens deze quiz werd de kennis van de aanwezigen behoorlijk op de proef gesteld met vragen over cloud-native applicaties en Container Storage Interface. De top drie-winnaars gingen naar huis met prachtige prijzen.

Na afloop van alle officiële gelegenheden was er tijd om te borrelen en met elkaar na te praten. Tevens hadden de bezoekers de mogelijkheid om een rondleiding te volgen op Tweakers HQ. We kijken terug op een mooie, geslaagde avond met veel interactie.

