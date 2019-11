Belsimpel geeft je de kans om de nieuwe Cat S52 te reviewen en te winnen!

De Cat S52 verschijnt 18 november exclusief bij Belsimpel en het bedrijf stelt leden van de Tweakers-community in staat deze telefoon als eerste te reviewen én te winnen. Hoe presteert het apparaat binnen de categorie rugged smartphones?

Smartphones worden steeds mooier en strakker maar tegelijkertijd blijft de meest gebruikte gadget van de mens een kwetsbaar stukje technologie. Wanneer je op zoek bent naar een mobiele telefoon die tegen een stootje kan en waar je ook onder extreme omstandigheden op kunt bouwen, kom je al snel uit bij het segment rugged smartphones.

Binnen dit segment staat Cat zijn mannetje. De telefoons die het bedrijf maakt, zijn bedoeld voor mensen die veel buiten zijn en werken, en stof en water vormen geen bedreiging. De nieuw geïntroduceerde Cat S52 is daar een goed voorbeeld van. Dit nieuwe toestel is volledig waterdicht, voorbereid op grote temperatuurverschillen en bovendien vocht-, zoutenevel- en stofbestendig. Aan de achterkant bevindt zich een antisliplaag, zodat je het toestel niet zomaar uit je handen zal laten vallen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren is dat geen probleem, de smartphone is getest op vallen op beton vanaf een hoogte van tot aan 1,5 meter.

De Cat S52: slank en sterk

De meeste rugged smartphones hebben een ‘bulky’ uiterlijk, maar de Cat S52 heeft een slank design. De behuizing is gemaakt van aluminium en het toestel heeft een gewicht van 210 gram. Het 5,65"-scherm biedt een resolutie van 1440x720 pixels en is voorzien van een laag Corning Gorilla Glass 6. Het touchscreen werkt met natte vingers en is ook te bedienen wanneer je handschoenen aan hebt. De camera is een van de beste binnen het rugged-segment. De Sony dual pixel-sensor schiet plaatjes van 12 megapixels en heeft een f/1.8-diafragma.

De Cat 52 draait op Android 9.0 Pie, met een update naar Android 10 in het verschiet, heeft ruimte voor twee simkaarten en biedt de mogelijkheid het geheugen van 64GB uit te breiden met een geheugenkaartje. Belsimpel verkoopt het toestel exclusief in Nederland voor een adviesprijs van €499,-.

1x kans maken op de Cat S52

Belsimpel organiseert regelmatig samen met Tweakers acties omtrent nieuwe smartphones en deze keer staat de Cat 52 in het zonnetje. Belsimpel geeft daarom de Tweakers-community de mogelijkheid als eerste een review te schrijven over deze rugged smartphone die op 18 november beschikbaar komt. Eén gelukkige die gekozen wordt om het toestel te testen, mag het apparaat bovendien na afloop houden.

Wil jij kans maken op de nieuwe Cat 52 én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

