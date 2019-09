"Meer inzet van ai in de zorg kan levens redden"

Artificial intelligence of ai biedt de zorgsector veel mogelijkheden, maar heeft ook een keerzijde. Marc Somberg van ChipSoft gaat deze niet uit de weg en laat tijdens de Tweakers Meet-up Tech in de Zorg zien wat nodig is voor het succesvol toepassen van ai. Anders dan wel eens gesteld, luidt zijn boodschap: “Ai in de zorg is geen black box.”

Namens ChipSoft, ontwikkelaar van zorg-ict en EPD-leverancier, verzorgt Somberg samen met zijn collega Maarten van Rood een talk tijdens de Meet-up op 19 september. Somberg is productspecialist op het gebied van data driven healthcare, de expertise van Van Rood is het oplossen van data science vraagstukken. Tijdens de sessie zal het tweetal zich vooral richten op de inzet van ai voor praktische toepassingen in de zorg.

De oplossing voor alles

Zoals wel vaker met nieuwe technologie wordt ook de inzet van ai in de zorg begroet met een mate van terughoudendheid. Somberg: "Aan de ene kant zien mensen in de sector ai en machine learning vaak als een black box. Terwijl aan de andere kant it-leveranciers soms juist te enthousiast zijn en menen dat het een magische oplossing is voor alle problemen in de zorg." Somberg adviseert juist andersom te redeneren. "Je moet vooral weten waar je ai níet moet inzetten. Als de koffieautomaat stukgaat, kun je besluiten predicted maintenance in te zetten, maar het is waarschijnlijk efficiënter en goedkoper om gewoon de monteur te bellen.”

Ai berekent complicaties bij patiënt

De koffieautomaat kan misschien nog wel even zonder ai vooruit, maar een proces waar ai al wél waarde heeft, is in het automatiseren van informatiestromen in de zorg. "Deze ai-systemen zijn niet heel flashy, maar nemen veel onnodig werk uit handen van zorgverleners, zoals het organiseren van grote hoeveelheden beelden uit scans." En dan zijn er nog de echt in het oog springende oplossingen, die zijn gebaseerd op autonome, zelfstandig lerende ai-systemen. "Zo’n systeem kan bijvoorbeeld de kans op complicaties bij een patiënt berekenen. Zo’n berekening hangt af van veel verschillende factoren: geslacht, gewicht, bloedverlies, de behandelmethode enzovoort. Voor artsen is dit vaak te veel informatie om in overweging te nemen, maar een algoritme dat werkt met decision trees kan dat wel.”

Algoritmes gebaseerd op decision trees zijn erg populair binnen machine learning. Decision trees hebben als voordeel dat de logica bij elk beslispunt inzichtelijk wordt gemaakt, wat zeker in de zorg belangrijk is. Een nadeel van decision trees is dat ze zich teveel kunnen vastbijten in één factor, waardoor andere oplossingen niet meer boven komen. "De oplossing is om meerdere decision trees te koppelen die elk verschillende stukken data meekrijgen. Door deze individuele voorspellingen vervolgens in een Random Forest Classifier naast elkaar te leggen, krijg je een oplossing die met behoorlijke zekerheid kan voorspellen of er een complicatie zal optreden. Op basis van dit advies kan de arts beslissen of de patiënt na de operatie het beste af is op de Intensive Care of naar huis mag."

Detectienetwerk redt levens

Somberg kan nog wel even doorgaan over het gebruik van ai-oplossingen in de zorg. Als persoonlijk favoriet noemt hij het detectienetwerk voor zeldzame aandoeningen. "Het netwerk draait mee op de achtergrond van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), maar omdat het algoritme niet is gecertificeerd draait deze in een onafhankelijke Azure-cloudomgeving. Naarmate er meer informatie beschikbaar komt in het EPD, zal het systeem aanbevelen om bepaalde vragen te stellen of een aanvullend onderzoek af te nemen. Dit advies komt vanuit de cloudomgeving terug het EPD in. Op deze manier kunnen artsen zeldzame aandoeningen met het detectienetwerk sneller diagnosticeren, wat levens kan redden."

Tijdens de talk van Somberg en Van Rood zullen meer van deze innovaties in de zorg de revue passeren en gaan zij ook dieper in op de keerzijde van al het gemak en de efficiëntie. Zelf nadenken blijft het belangrijkst, vindt Somberg. “Wat ik wil is dat mensen die onze talk bezoeken zelf nadenken, hun eigen keuzes maken en de confrontatie aangaan met hun vooroordelen. Maar vooral wil ik mensen enthousiasmeren over de inzet van technisch inhoudelijke kennis in de zorg.”

