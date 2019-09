Tweakers 21 jaar - Stel je vraag aan de oprichters en vul onze Spotify-playlist

Aanstaande donderdag nemen we een speciale editie op van de Tweakers-podcast. Ter gelegenheid van onze 21e verjaardag schuiven oprichters Femme Taken, Daniël Kegel en Floris Diemel aan, en gaan we in gesprek over de begindagen van Tweakers. We publiceren deze editie van de podcast begin volgende week, voor het eerst in combinatie met een uitgeschreven versie van het gesprek, maar niet voordat we jullie de kans geven om jullie vragen te stellen aan de heren met wie het allemaal is begonnen.

Wat wil jij weten van Femme, Daniël of Floris?

Zelf hebben we al een flinke vragenlijst klaarliggen, maar we kunnen ons voorstellen dat er onder jullie ook veel vragen leven. Hadden Femme, Daniël en Floris bijvoorbeeld een duidelijk toekomstbeeld voor ogen? Wat zien zij zelf als de grootste tegenslag of het grootste succes uit de begindagen? Of wil je gewoon weten hoe je anno 2019 ook zo'n succesverhaal kunt starten? Laat je vraag achter in de reacties of via podcast@tweakers.net en wie weet nemen wij hem mee in de aflevering.

Deel je favoriete 1998-hits in onze Spotify-playlist

Tweakers werd opgericht in 1998 en dat jaar was, niet alleen daarom, een bijzonder jaar. Zo zag ook Google het levenslicht, werd Bill Clinton beschuldigd van seksuele contacten met een stagiaire én veroverde Celine Dion de hitlijsten met haar megahit My Heart Will Go On. Goed, we kunnen ons voorstellen dat menige tweaker meer fan was van ándere hits uit '98 dan deze powerbalad en daarom hebben we iets leuks bedacht. Samen met jullie gaan we een Greatest Tweakers Hits 1998-playlist samenstellen en deze tijdens ons verjaardagsfeestje een uur lang afspelen. Zie het als het Foute Tweakers-uurtje. Dus wat is jouw favoriete hit uit het oprichtingsjaar van Tweakers? Aan welk nummer bewaar jij warme herinneringen? Voeg hem toe aan deze Spotify-playlist en wie weet komt hij voorbij op zaterdag 5 oktober in de Undercurrent in Amsterdam. Op kantoor zijn we stiekem alvast begonnen.

Koop je kaartje en vier met ons mee!

De tickets voor dit feestje vliegen als warme ssd'tjes over de toonbank. Inmiddels zijn de earlybirdtickets uitverkocht, maar er zijn nog voldoende reguliere tickets beschikbaar. Wacht dus niet te lang en scoor je ticket voor ons grootste verjaardagsfeestje snel. Wil je weten wat daar allemaal te doen is? Neem dan een kijkje op onze actiepagina.