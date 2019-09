Win een complete smarthomemake-over met Google Home en Philips Hue

Een op de vijf tweakers maakt intensief gebruik van smarthomeproducten. Dat blijkt uit de resultaten van onze smarthomesurvey onder ruim 7800 deelnemers. En maar liefst 76 procent bezit een smarthomeapparaat. Gebruiksgemak is de belangrijkste reden, technische hindernissen en twijfel over privacy zijn obstakels.

Afgelopen juli kregen tweakers de mogelijkheid om een smarthomesurvey in te vullen. Maar liefst 7840 leden van de Tweakers-community hebben een complete vragenlijst ingevuld en dat leverde interessante resultaten op.

Zo is het meestgebruikte smarthomeproduct niet de slimme speaker, maar verlichting in en om het huis. 83 procent van de ondervraagden maakt hier gebruik van. De smart speaker bekleedt overigens wel de tweede positie (58 procent) gevolgd door klimaatcontrole (48 procent). Smarthomeproducten in de categorie veiligheid vallen met 35 procent net buiten de top drie. De andere categorieën die zijn meegenomen in het onderzoek, zijn 'huishouden', 'keuken', en 'voor in de tuin'.

Gebruik van verschillende smarthomecategorieën

Dat tweakers enthousiaste consumenten van smarthomeproducten zijn, zal niemand verbazen, maar opvallend is het gebruik van verschillende categorieën. 14 procent is in het bezit van één smarthomecategorie, 22 procent maakt gebruik van twee smarthomecategorieën, 18 procent van drie en 22 procent maakt gebruik van zelfs vier categorieën. Tuin- en keukenapparatuur worden voornamelijk gebruikt als men al andere smarthomeproducten gebruikt. Google Assistent wordt verreweg het meest gebruikt als spraakassistent bij smart speakers: 76 procent. In de categorie Verlichting wordt Philips Hue als meestgebruikte smart verlichting genoemd (59 procent) en z-wave/zigbee-schakelapparatuur wordt vooral gebruikt door veelvuldige of intensieve gebruikers.

Meestgebruikte stemcommando’s

Uit de inzendingen kwamen de populairste stemcommando’s naar voren, niet wereldschokkend, maar leuk om bevestigd te zien. De top tien meestgebruikte in willekeurige volgorde:

Zet de verlichting aan/uit, Lampen aan/uit Wat voor weer wordt het vandaag? Speel nummer/speel muziek Volume harder/zachter 'Hey Google, welk geluid maakt een panda?' (Hoe is het) verkeer naar werk Tv aan/uit Stel temperatuur in op… Bel contact Zet wekker om… Dim de lampen

Uiteraard komen ook grappige, minder gebruikelijke of afwijkende stemcommando’s naar voren als: ‘Start Skyrim’, ‘Hey Google, activate the security protocol’ of ‘Welk geluid maakt een panda?’

Hoe meer smarthomeproducten iemand gebruikt, hoe meer hij of zij gebruikmaakt van Google Assistent als spraakassistent. Het gebruik van Amazon Alexa en Siri bedraagt in elk geval een fractie van dat van Google Assistent.

Leuke toepassingen

Uit alle data van de ondervraagden kwamen duizenden toepassingen van gekoppelde smarthomeproducten naar voren. Hier blijkt duidelijk de kennis en kunde van de community. Het is onmogelijk om alle toepassingen de revue te laten passeren, maar in dit topic vind je een bloemlezing van smarthomegebruik door de community.

Wel/niet aanraden

Over het koppelen van verschillende apparaten in de toekomst zeggen gebruikers van een beperkt aantal productcategorieën niet meer apparaten te koppelen vanwege kosten en privacyissues. Voor huidige niet-gebruikers zijn prijs en bezorgdheid over de privacy redenen om te twijfelen over de aankoop van smarthomeproducten. Gebruikers zijn over het algemeen wel zeer tevreden. 91 procent is tevreden met zijn of haar smarthomeproduct en geeft hiervoor gemiddeld een 7,8 als cijfer. 29 procent geeft een 9 of 10 voor het aanbevelen van smarthomeproducten.

Win een complete smarthomemake-over

Om mensen zelf aan de slag te laten gaan met de vele mogelijkheden van smarthomeproducten, sturen Philips Hue en Google een smarthomemake-over-team langs bij leden uit de Tweakers-community. Door je op onderstaande wijze aan te melden, maak je kans op een van de twee bijzondere make-overs: een gericht op veiligheid, de andere gericht op comfort, voor een complete, slimme upgrade.

Wil jij kans maken op een smarthomemake-over? Stuur dan voor 12 september een motivatie naar smarthome@tweakers.net met daarin de reden waarom jij een security- of een comfortmake-over het hardste nodig hebt. Voeg daar nog even een foto van je huis en woonkamer aan toe en je bent klaar. Gebruik als onderwerp voor de mail 'smarthomemake-over security' of 'smarthomemake-over comfort', uiteraard afhankelijk van welke je wilt. Als jij tot een van de twee winnaars wordt verkozen, wordt je huis een stuk veiliger gemaakt of hoef je nooit meer na te denken over stofzuigen. En het leuke nieuws is dat je daarna alles mag houden!

Ben je buiten de boot gevallen? Wees gerust, er worden nog drie Google Nest Hubs verloot onder de inzendingen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een review schrijven.

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 4 september 2019 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 11 september 2019 12.00 uur door een e-mail te sturen naar smarthome@tweakers.net met daarin een foto en motivatie. Gebruik als onderwerp voor de mail 'smarthomemake-over security' of 'smarthomemake-over comfort', uiteraard afhankelijk van welke je wilt.

Alleen meerderjarigen mogen deelnemen.

Je kan één keer meedoen aan één smarthomemake-over. Dus of aan de security- of aan de comfortmake-over. Winnaars krijgen uiterlijk 13 september 2019 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden door Tweakers geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Medewerkers van Tweakers, Google en Philips Hue zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

De winnaars zijn bereid om -na ontvangst van de Google Nest Hub- binnen veertien dagen het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode zijn de winnaars eigenaar van de Google Nest Hub.

Aanvullende voorwaarden smarthomemake-over