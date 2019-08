Vind jij de Honor 20 Pro om op te eten? Kom naar het diner bij Tweakers en win!

Kennis delen en onderling discussiëren over techniek en gadgets is misschien wel een van de leukste dingen die er zijn. Daarom nodigt Honor acht communityleden uit op het hoofdkantoor van Tweakers om tijdens een privédiner uitgebreid kennis te maken met de Honor 20 Pro, het nieuwe vlaggenschip van Honor.

Met weinig licht toch hoogwaardige foto’s

De Honor 20 Pro is het paradepaardje van de nieuwe Honor 20-line-up, die op 21 mei in Londen werd onthuld. Meest in het oog springend bij het nieuwe high-end model is de 48-megapixel-AI Quad Camera, waarmee het bedrijf de overall camera-ervaring naar een hoger niveau tilt. Volgens Honor moet de Honor 20 Pro de gebruiker in staat stellen overal en op ieder moment magische fotomomenten vast te leggen, ongeacht de (licht)omstandigheden en de kennis van de gebruiker.

De 7nm-Kirin 980-processor draagt zorg voor diverse softwarematige ai-toepassingen, waardoor foto’s die in het donker zijn genomen, een veel betere kwaliteit moeten krijgen. Honor noemt dit de 'AIS Super Night Mode'. Deze zorgt er onder meer voor dat de hoeveelheid licht, trillende handen van de fotograaf en de benodigde helderheid door de ai worden gecontroleerd en verwerkt, om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen.

Acht tweakers gaan met de Honor 20 Pro naar huis

Tijdens het privédiner op het hoofdkantoor van Tweakers in Amsterdam ontvangen de aanwezige tweakers de Honor 20 Pro om er direct mee aan de slag te gaan. De focus zal die avond, niet geheel verrassend, liggen op low-lightfotografie en de functionaliteit van de Zoom-camera. Na afloop mogen de acht communityleden de smartphone mee naar huis nemen om hem vervolgens twee weken uitgebreid verder te testen. Ten slotte mogen ze de Honor 20 Pro houden.

Programma

18.00 uur Ontvangst 18.15 uur Welkomstwoord communitymanager 18.30 uur Diner 20.00 uur Presentatie nieuwe Honor 20 Pro 20.30 uur Low-lightfotoworkshop 21.30 uur Rondleiding over de zevende verdieping 22.00 uur Einde

Praktische informatie

Datum: woensdag 14 augustus 2019

Locatie: Tweakers-HQ in Amsterdam

