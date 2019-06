Arjan Hoffer: “Over een paar jaar praten we allemaal tegen onze koffiemachine”

Hoe maken slimme koelkasten, wasmachines, koffiemachines en andere huishoudelijke apparaten je leven gemakkelijker en leuker? BSH demonstreert binnenkort tijdens de Meet-up Smarthome verschillende toepassingen. Producttrainer Arjan Hoffer geeft alvast een paar voorbeelden

.Als het gaat om smarthometoepassingen voor huishoudelijke apparaten valt er nog een wereld te winnen. In zijn trainingen voor witgoedwinkels krijgt producttrainer Arjan Hoffer (BSH) regelmatig als eerste reactie: "Wat heb je daar nu aan?" Zo ook bij zijn demonstratie van Home Connect, een app van Bosch en Siemens. Wanneer de app via wifi wordt gekoppeld aan een nieuw type koelkast of wasmachine van Siemens of Bosch, zorgt dit voor een groot aantal voordelen ten opzichte van ‘traditionele’ koelkasten, wasmachines en andere huishoudelijke apparaten. "Sommigen vinden het op het eerste gezicht maar flauwekul. Zeker als mensen bedenken dat ze bij een wasmachine het wasgoed er bijvoorbeeld nog altijd zelf moeten instoppen en uit moeten halen. Na de demonstratie van Home Connect zien ze dat dit toch wel handige voordelen met zich meebrengt."

Nooit meer een vergeten was

Iedereen herkent het wel, het vele lopen naar de kelder of zolder om te kijken of de was al klaar is. Vaak ook nog eens voor niets. Arjan legt uit dat deze ergernissen met Home Connect tot het verleden behoren, want via deze app kun je de wasmachine, door middel van wifi, koppelen aan de telefoon of tablet. Vervolgens krijg je automatisch een notificatie zodra je was klaar is. “Je kunt de was starten met je telefoon wanneer je niet thuis bent of een pushbericht ontvangen zodra je was klaar is." Zeker bij snelle 'wasjes tussendoor' heeft die laatste functie Hoffer al regelmatig geholpen. "Vroeger kwam ik er wel eens drie dagen later achter dat ik nog iets in de trommel had laten zitten. Nu gebeurt me dat niet meer."

Home Connect

Home Connect maakt het mogelijk om een groot aantal huishoudelijke apparaten efficiënter te gebruiken. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een koelkast of wasmachine met wifi, de Home Connect-app en een tablet of telefoon. De app geeft je relevante informatie op elk moment dat deze nodig is. Dit gaat veel verder dan alleen het aan- en uitzetten van machines; ook het selecteren van programma's, aanpassen van timers en het instellen van eco-modi behoort tot de vele mogelijkheden. Met koppelingen gaan de mogelijkheden zelfs zo ver als de verbeelding reikt. Koppel bijvoorbeeld Home Connect met IFTTT en laat je creativiteit de vrije loop. Mag je koffiemachine een kopje koffie bereiden zodra je een bepaald aantal e-mails verzonden hebt? Moeten lampen in je woonkamer oplichten zodra een wasprogramma klaar is? Het kan allemaal. De koppeling met spraakassistenten zoals Amazons Alexa of Google Assistent maakt het ook nog eens mogelijk je huishouden 'aan te sturen' terwijl je je handen vrijhoudt.

Hebben we genoeg cola in huis?

Zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Zo geeft de app ook wasadvies voor verschillende kleding en soorten vlekken, zodat je altijd het juiste programma kiest. In de app kun je dan direct het programma instellen dat wordt geadviseerd. “Handig bijvoorbeeld wanneer je de favoriete knuffel van je dochter wilt wassen zonder deze te beschadigen.” Een functie die Arjan ook tijdens de Meet-up Smarthome zal demonstreren betreft een koppeling met Philips Hue-verlichting. "Zodra de was klaar is, krijgt de verlichting een andere kleur. Als je dus thuis op de bank zit, zie je precies wanneer de was klaar is." Naast een slimme wasmachine vertelt Arjan ook over de slimme koelkast die hij zelf thuis heeft. "Deze is voorzien van camera's aan de binnenkant. Als ik in de supermarkt loop en wil weten of ik nog genoeg cola in huis heb, kan ik dat direct zien. De software voor deze toepassing wordt trouwens steeds beter. Sinds de laatste update herkent deze namelijk ook producten. Wanneer ik tomaten in de koelkast leg, krijg ik het advies dat deze langer goed blijven als ik ze buiten de koelkast bewaar. Een courgette buiten de groentelade? Mijn koelkast herkent hem meteen en stuurt me een melding." Op dit moment wordt er gewerkt aan de volgende update. “Je koelkast ziet straks welke producten je in huis hebt en komt met een recept voor het avondeten. Je kunt dan ook automatisch producten op het boodschappenlijstje zetten of zelfs laten bezorgen. Ideaal voor als je geen inspiratie hebt voor het avondeten of geen zin in boodschappen.”

Praten tegen je koffiemachine

Gevraagd naar zijn eigen favoriete smarthomefuncties noemt hij de slimme koffiemachine. "Met Google Assistant kun je voor collega's, vrienden, familie of buren hun favoriete koffierecept invoeren. Dan hoef je alleen nog maar te zeggen 'OK Google, koffie voor Arjan', waarna de machine meteen begint aan de dubbele espresso met een toefje zus of een scheutje zo. Handig voor als je steeds vergeet hoe iedereen zijn koffie wil!" Een dergelijk voorbeeld met spraaksturing komt ook goed van pas bij een slimme oven. "Stel je wilt je oven voorverwarmen, maar je staat net met je handen in het gehakt. Dan roep je 'OK Google, oven voorverwarmen op 220 graden' en ga je gewoon door met balletjes draaien. Nu vinden veel mensen het misschien nog gek om tegen apparaten te praten, maar dat is al aan het veranderen en de technologie wordt steeds beter."

Fan van alles wat met smarthomes te maken heeft? Kom dan op donderdag 13 juni naar onze Meet-up Smarthome in Zwolle. Tijdens deze tweede Meet-up van het jaar duiken we dieper in de wereld van slimme apparaten en toepassingen die jouw huis én je leven een stuk makkelijker maken.

