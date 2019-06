Hoe nieuwe technologie de Rotterdamse haven ingrijpend gaat veranderen

Bij Shell Pernis in de Rotterdamse haven worden tests uitgevoerd met 5g, ar, machine learning en robotisering. Deze technieken maken het onderhoud aan bijvoorbeeld drukvaten en opslagtanks veel efficiënter. Zo kan een inspecteur via zijn ar-bril realtime in contact staan met een expert, die meekijkt op een scherm en waar nodig instructies geeft. Smart industry zal de arbeidsmarkt flink veranderen, met veel nieuwe banen. Perry Jackson, directeur bij KPN Technology Labs, heeft het in deze podcast over interessante technologie en ontwikkelingen.

