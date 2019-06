Tweakers Abodag 14 juli 2019 - Kom jij ook?

De Abodag is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij, maar ook onze abonnees naar uitkijken. Vorig jaar was de Abodag al wat anders dan het jaar ervoor, want hij was verplaatst van het najaar naar het voorjaar, en dit jaar gaan we het weer anders doen. Gelukkig zullen er ook genoeg dingen hetzelfde zijn.

Zo hebben sommige tweakers die vorig jaar aanwezig waren, dit jaar ook weer aangegeven aanwezig te zijn met hun specialiteit. Heb je dus iets te graveren of hou je wel van een lekker biertje, dan zul je je ook bij deze editie van de Abodag kunnen amuseren. Ook de populaire fotoworkshop van Jeroen Horlings staat ook weer op de planning. We hopen op een zonnetje en Jeroen heeft al lopen broeden op een alternatieve looproute, zodat er ook andere dingen gefotografeerd kunnen worden, mochten veel Tweakers vorig jaar al met hem zijn meegelopen.

We gaan ook een paar dingen anders doen. Het abonnementenonderzoek van vorig jaar gaf niet alleen aan dat de communitymanager een toffe gozer is (andere opties waren niet beschikbaar ), maar ook dat een 'gesponsorde' Abodag geen probleem was volgens een overgrote meerderheid van de respondenten. Aangezien de abodag van onze blauwe broer de dag voor de Tweakers Abodag plaatsvindt, laten we een paar fabrikanten opdraven om hun nieuwste producten/diensten aan jullie te laten zien. Zo verwachten we een netwerkleverancier, een (game)componentenleverancier en een systeemleverancier.

Wil jij hier bij zijn? Kies dan voor een Tweakers Hero-, of Elite-abonnement. Niet alleen ben je dan op 14 juli welkom op onze Abodag, je kunt van nog veel meer voordelen gebruikmaken! Zo krijgt een Hero-abonnee een leuk welkomstgeschenk, krijgt een Elite-abonnee een compleet pakket met een uniek mechanisch Tweakers-toetsenbord, kun je Tweakers zonder reclame kijken, krijg je zesmaal per jaar het Tweakers magazine en mag je onder meer meedoen met de tweewekelijkse vrijdagmiddagloterij, waarin je leuke prijzen kunt winnen.