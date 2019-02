Tweakers strijden om een Surface Pro 6 in de Surface Road Race, win en test mee!

Op 31 januari was het eindelijk zover, negen tweakers gingen de strijd met elkaar aan in de Microsoft Surface Road Race. Zij moesten in drie teams verschillende opdrachten zo snel mogelijk voltooien met behulp van de nieuwe Surface-producten. Een dag vol met de laatste gadgets en puzzels, welke tweaker wil dat nou niet.

Allereerst was de Surface Studio 2 aan de beurt tijdens de 'Pictionary'-opdracht. Nadat alle tekeningen geraden waren, kreeg men toegang tot de eerste vergrendelde map op de Surface Pro 6. Naast het eerste puzzelstuk, vonden de teams hier een hint op de volgende locatie: de Euromast. Daar werden ze in stijl naartoe gereden: met een volledig elektrische Jaguar I-Pace.

Om de andere puzzelstukken te bemachtigen, moesten de teams boven op de Euromast en in de Johan Cruyff Arena verschillende opdrachten voltooien met onder andere de Surface Laptop 2. Benieuwd welke tweakers als eerste de puzzel compleet maakten en naar huis gingen met een spiksplinternieuwe Surface Pro 6? Bekijk dan de onderstaande video.

De tweakers zijn inmiddels de Surface-producten aan het testen, dus de uitgebreide reviews verschijnen binnenkort in de Pricewatch.

Vond je het jammer dat je niet aanwezig kon zijn bij deze Road Race, maar wil je wel kans maken op een Surface Pro 6? Vul dan onderstaande poll in.

