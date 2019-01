Doe mee aan de Microsoft Surface Road Race en win een Surface Pro 6

Microsoft introduceert binnenkort drie nieuwe Surface-devices. Negen tweakers krijgen de unieke gelegenheid deze als eersten in Nederland te testen tijdens de Surface Road Race. Meedoen? Vul de poll in en maak bovendien kans op een Surface Pro 6.

Een nieuw jaar, een nieuwe line-up: bijna de hele Surface-familie heeft een upgrade gekregen. De Surface Laptop 2 (met een multitouch-PixelSense-display van 13,5"), de Surface Pro 6 (een 12,3"-laptop/tablet) en de Surface Studio 2 (een all-in-one-pc van 28") zijn voorzien van de laatste specificaties, waaronder i5- en i7-processoren, tot 32GB ram en ssd's met een capaciteit tot 2TB. Het betreft een wereldwijde upgrade en vanaf 7 februari zijn de apparaten ook in Nederland te verkrijgen. Op 31 januari mogen negen geselecteerde tweakers ze testen tijdens de Surface Road Race.

Surface Road Race

Ben jij een van de geselecteerde tweakers, dan begint het evenement voor jou met een inhoudelijke presentatie over de nieuwe line-up door een productexpert op het kantoor van Microsoft op Schiphol. Daarna gaat de Surface Road Race van start. In drie teams gaan jullie de strijd met elkaar aan bij het uitvoeren van verschillende opdrachten. Dat doen jullie met behulp van de Surface line-up, op verschillende plaatsen in Nederland. Alle opdrachten vormen samen een Microsoft-puzzel die jullie moeten zien op te lossen.

Winnen en testen

De Surface Road Race is op zichzelf al een bijzondere ervaring, maar er staat ook zeker wat op het spel. Alle drie de teamleden van het winnende team ontvangen een Surface Pro 6 met typecover. De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste, nu nog geheime, locatie in Amsterdam en hier sluiten jullie de dag samen af. Als laatste onderdeel mogen jullie allemaal één product van de Surface-familie mee naar huis nemen om dit gedurende twee weken uitgebreid te testen.

Praktische informatie

Datum: 31 januari 2019

Tijd: 12.00 uur - 20.00 uur (inclusief lunch en diner)

Startlocatie: Het hoofdkantoor van Microsoft op Schiphol

Pre-order

Mocht je een of meer producten van de ge-upgrade Surface-familie willen aanschaffen, dan is nu het moment. Bij een pre-order ontvang je namelijk een Microsoft Surface Pen ter waarde van 109 euro cadeau.

