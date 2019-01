Bekijk de Workplace Make-over van tweaker Electro112 uit Friesland

Vorige week konden jullie het resultaat al bekijken van de eerste make-over. Deze week hebben we weer een nieuwe Workplace Make-over op het programma staan, namelijk bij Eddy uit Friesland. Beter bekend als Electro112.

Van kleins af aan is Electro112 al dol op technische snufjes, dit is dan ook goed terug te zien in zijn werkplek. Hij gebruikt zijn werkplek voornamelijk voor 3D-printen, en zijn huis hangt dan ook vol met zelfgemaakte gadgets, zoals een sleutelrekje en zelfgemaakte knoppen aan de deur. Dankzij Ingram Micro hebben we zijn werkplek een upgrade kunnen geven.

Benieuwd naar de reactie van Electro112? Bekijk dan de video hieronder: