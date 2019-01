Kom de nieuwe gamelaptops van Republic of Gamers testen op het Tweakers-HQ

Op de gadgetbeurs CES 2019 in Las Vegas kondigde Asus ROG een aantal nieuwe gamelaptops aan. Drie daarvan komen direct naar Nederland voor een launch event bij Tweakers-HQ. Ben jij een van onze testers?

Wordt de nieuwe Republic of Gamers- (ROG-) line-up dé gamelaptop van 2019? Dat mag jij beoordelen als je een van de zes geselecteerde testers bent. De specs mogen er in ieder geval zijn. De laptops die naar Nederland komen, zijn allemaal gebouwd rondom Nvidia's nieuwe GeForce RTX-videokaarten. Een daarvan is de dunne 15"-GX531 Zehpyrus S, die verder voorzien is van een Core i7-8750H-processor, een RTX 2080 Max-Q-gpu en een werkgeheugen van maximaal 24GB ddr4-2666. De andere twee zijn de 17"-SCAR II GL704 en de HERO II GL504.

Speciaal voor shooters en mobagames

De genoemde SCAR II is een 17"-model dat geoptimaliseerd is voor het spelen van shooters, met een Core i7-8750H-processor, een RTX 2070-gpu en maximaal 32GB werkgeheugen. De HERO II vertoont gelijkenissen, maar is meer gericht op mobagames. Deze bevat daarom een iets minder snelle RTX 2060-videokaart. Ook ligt de nadruk hier niet op de door shooters veelgebruikte wasd-toetsencombinatie, maar op de qwer-toetsen. Wat alle laptops met elkaar gemeen hebben, zijn full-hd-schermen met een verversingssnelheid van 144Hz en een responstijd van 3ms.

Gaan hiervan je handen al jeuken? Meld je dan direct aan voor het launch event op 06 februari op het Tweakers-HQ. Hier ligt een leuk programma voor je klaar. De avond begint met een diner met Asus ROG en een testexpert van Tweakers. Asus ROG geeft uitleg over de nieuwe modellen en de testexpert zal laten zien hoe het testen van laptops op het Tweakers-HQ in zijn werk gaat. Dat is handig om te weten, want je krijgt de ROG strix SCAR II GL704GW met daarin de NVIDIA GeForce RTX2070 GDDR6 8GB videokaart mee naar huis om deze gedurende twee weken te testen en een review te schrijven.

Ontvang een cadeaubon ter waarde van 200 euro

Natuurlijk zal een potje gamen niet ontbreken tijdens de avond, waarop je ook wordt voorzien van fris en popcorn. Laat je kwaliteiten zien in de shooter Battlefield V, een game die je direct laat ervaren waartoe de nieuwe Asus ROG-gamelaptops in staat zijn. De oude line-up is overigens ook aanwezig, waardoor je goed de verschillen kunt ondervinden tussen de twee generaties gamelaptops. Na het launch event ga je veertien dagen aan de slag met de laptop. Als beloning hiervoor staat je nog een leuke verrassing te wachten. Jouw beloning voor het testen van de laptop is namelijk een cadeaubon van Alternate ter waarde van tweehonderd euro.



Meedoen?

Vul dan de poll hieronder in.

Programma

18.00 uur Ontvangstborrel met hapjes 18.30 uur Diner 19.30 uur Presentatie nieuwe ROG laptops | productmanager | ROG 20:00 uur Hoe test ik een laptop? | testexpert | Tweakers/HWI 20.30 uur Groep 1: Nieuwe ROG line-up testen Groep 2: Rondleiding testlab en Tweakers/HWI HQ 21.00 uur Groep 2: Nieuwe ROG line-up testen Groep 1: Rondleiding testlab en Tweakers/HWI HQ 21.30 uur Gamen met fris en popcorn 22.00 uur Einde

Praktische informatie

Datum: woensdag 6 februari 2019

Locatie: Tweakers-HQ | Amsterdam

Voorwaarden voor deelname