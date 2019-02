Ontdek FieldlabNL en test zelf de nieuwste innovaties - Meld je aan en win

Wat is er mogelijk met 5g en andere nieuwe technologie? Ervaar het in FieldlabNL, de speeltuin van nieuwe mogelijkheden, gewoon in Nederland. Ons team gaat naar diverse FieldlabNL-locaties om de interessantste ontwikkelingen van dichtbij te bekijken en te ervaren. Voor dit team zoeken we versterking: liefhebbers van technologie met verstand van zaken. Ga jij mee?

Er wordt veel gesproken over 5g, iot en ar, maar hoe wordt deze technologie nu al op een innovatieve manier ingezet? Hoe maakt deze nieuwe technologie het leven leuker, makkelijker of veiliger? FieldlabNL, een initiatief van KPN, onderzoekt de ontwikkelingen en test wat er nog meer mogelijk is dankzij deze technieken. Een labjas is hier niet voor nodig, want de mooiste innovaties worden in de wijde wereld ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe toepassingen voor het optimaliseren van infrastructuur of het veiliger maken van steden.

Presentatrice Froukje Jansen trekt voor FieldlabNL het land in en is op zoek naar een partner in crime met verstand van zaken. Ben jij een liefhebber van technologie en wil jij als expert het FieldlabNL-team versterken? Meld je dan aan.

Waar gaan we naartoe?

Als teamlid bekijk je twee innovatieve FieldlabNL-locaties in Nederland die opereren op 5g. De eerste is in Groningen. Hier gebruikt het Martini Ziekenhuis een geavanceerde bril met audio- en video-ondersteuning. Voor de ambulancedienst van het ziekenhuis is dit gadget een grote uitkomst. Een arts-expert kan namelijk letterlijk met een hulpverlener ter plaatse meekijken als specifieke medische kennis nodig is. Als elke seconde telt, kan dit het verschil maken tussen leven en dood.

Voor de tweede innovatie ga je letterlijk ‘de boer op’. Er is een bezoek aan boer Gerard in Drenthe gepland. Bij hem vliegt een drone over het land, waardoor hij in staat is te beslissen welke gewassen het best groeien op bepaalde plaatsen, wanneer hij moet oogsten en nog veel meer. Het is een mooi voorbeeld van hoe nieuwe technologie ons helpt bij onze voedselvoorziening. Vliegen drones over een paar jaar over elk boerenland? Een interessante kijk in deze landbouwrevolutie.

Ontvang een HTC Vive en een DJI Mavic Air

Zie jij het zitten om straks op 27 en 28 februari 2019 met Froukje en haar filmcrew door het land te gaan en de wereld van 5g en andere nieuwe technologie voor alle thuisblijvers te ontdekken? Een unieke kans om de toekomst van dichtbij te bekijken en kritische vragen te stellen voor je medetweakers. Vertel in een korte video waarom jij mee wilt en stuur je video naar fieldlab@tweakers.net. Mocht je geselecteerd worden, dan word je uiteraard beloond voor je moeite. Je ontvangt in dat geval een HTC Vive en een DJI Mavic Air om zelf ook te kunnen experimenteren met al het moois wat technologie te bieden heeft.

Voorwaarden