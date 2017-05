Door Frederik Zevenbergen, maandag 8 mei 2017 09:39, 68 reacties • Feedback

We zoeken acht testers om de Philips BDM4037UW-monitor eens flink aan de tand te voelen, een monitor die geschikt is voor professionals, maar ook voor de gemiddelde tweaker die prijs stelt op kwaliteit. Het gebogen scherm van 40" is geschikt voor veel toepassingen, zoals grafisch werk of film kijken. Een van de leukste mogelijkheden is Picture in Picture, waarmee tot vier apparaten tegelijk op het het scherm kunnen worden getoond, dus gamen en je mail lezen in één oogopslag. Maar er kan nog veel meer. Ga jij dat testen?

Als dank voor je moeite krijg je als tester een high-end bluetooth-headset van Philips ter waarde van 143 euro. Een van de testers wordt geselecteerd voor een videoreview, die bij hem of haar thuis wordt opgenomen. Natuurlijk gaan we ook nog een monitor weggeven. Deze wordt in juni verloot onder degenen die de Philips-monitoren hebben getest in een van de vier testpanels van Philips, waarvan dit het laatste is.

Wil jij de Philips BDM4037UW-monitor testen? Het enige wat je hoeft te doen, is de poll invullen. Poll JA, ik wil graag testen en reviewen!

