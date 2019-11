Bedrijf: met software gekalibreerde zonnespiegels halen 1000 graden Celsius

Het bedrijf Heliogen heeft voor het eerst zonne-energie geconcentreerd om temperaturen van meer dan 1000 graden Celsius te halen. De doorbraak kan de inzet van fossiele brandstoffen voor industriële fabricageprocessen overbodig maken, stelt het bedrijf.

Volgens de Californische start-up, die door Bill Gates wordt ondersteund en waar technici van onder meer Caltech en MIT werkzaam zijn, is deze doorbraak mogelijk door de inzet van 'geavanceerde computer vision software'. Door de inzet daarvan kon Heliogen een rij van zonnespiegels zeer precies uitlijnen om het zonlicht te reflecteren op een enkel doelwit.

Tot nu toe kwamen commerciële systemen om zonlicht te bundelen niet verder dan het produceren van temperaturen van 565 graden Celsius, stelt Heliogen. Volgens het bedrijf is die temperatuur onvoldoende voor veel industriële processen; er zijn vaak veel hogere temperaturen nodig, waarvoor tot nu toe nog veelal het verbranden van fossiele brandstoffen wordt ingezet.

Volgens financierder Bill Gates zijn industriële processen voor het maken van staal, cement, petroleumdestillaten en andere materialen verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van alle emissies. De cementsector is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor zeven procent van de wereldwijde koolstofdioxide-uitstoot. Uiteindelijk zou de vondst van Heliogen ertoe kunnen leiden dat hiervoor geen fossiele brandstoffen meer hoeven te worden gebruikt.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een roadmap om met deze methode op termijn temperaturen tot 1500 graden Celsius te halen. Met dergelijke temperaturen zou het mogelijk zijn om CO2 of water te splitsen, zodat op een milieuvriendelijke manier synthesegas of waterstof kan worden gemaakt.

Overigens is de inzet van dit soort spiegels niet nieuw. Het zijn parabolische spiegels die zonlicht concentreren op een warmte-element waar vloeistof in zit. Door de inzet van een stoomgenerator wordt die vloeistof vervolgens omgezet in warmte. Het zijn min of meer geavanceerde versies van zonneboilers, waarmee veel hogere temperaturen worden bereikt.