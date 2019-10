Oral-B introduceert Genius X-tandenborstel met 'kunstmatige intelligentie'

Oral-B heeft een elektrische tandenborstel met kunstmatige intelligentie uitgebracht. De Genius X heeft volgens de fabrikant geleerd van duizenden poetsstijlen. Het apparaat onthoudt ook op welke plekken er al gepoetst is en geeft via een app aan welke delen extra aandacht nodig hebben.

Volgens Oral-B kent de Genius X-tandenborstel de poetsstijlen van duizenden gebruikers. Deze 'kunstmatige intelligentie' zou het apparaat in staat stellen om de individuele poetsstijl van de gebruiker vast te stellen. Die informatie wordt door de bijbehorende smartphoneapp in real time omgezet in een gepersonaliseerd poetsadvies met aanwijzingen die moeten leiden tot een beter poetsresultaat en een betere mondhygiëne.

Andere specificaties van de Genius X zijn zes verschillende poetsstanden, een drievoudige poetsdruksensor die de gebruiker waarschuwt bij te hard poetsen, een ingebouwde timer om ook zonder app precies lang genoeg te poetsen, en een oplaadbare batterij die tot veertien dagen meegaat. De Oral-B-app is beschikbaar voor zowel Android als iOS.

De Oral-B Genius X wordt geleverd met een reisetui die zowel de tandenborstel als een ander apparaat kan opladen via usb. Het apparaat is beschikbaar in de kleuren wit, zwart, grijs en goud. Het Base-model heeft een adviesprijs van 300 euro, de Luxury-uitvoering verwisselt voor 320 euro van eigenaar.