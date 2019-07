AMD introduceert instapvideokaart voor workstations met vier mini-displayports

AMD heeft de Radeon Pro WX 3200 aangekondigd, een videokaart voor workstations van 200 dollar waarmee het als een instapkaart voor die categorie te beschouwen is. De grafische kaart beschikt over een Polaris-gpu en vier mini-displayports voor bijvoorbeeld vier 4k-schermen.

De Radeon Pro WX 3200 heeft tien compute units voor een totaal van 640 streamprocessors. De kaart communiceert via een 128 bits brede bus met 4GB gddr5-geheugen en heeft een tdp van 50W. De geheugenbandbreedte is 96GB/s.

De gpu is nog een op 14nm geproduceerd Polaris-model op basis van de GCN 4.0-architectuur en geen Vega- of Navi-chip. De Radeon Pro WX 3200 is de opvolger van de Radeon Pro WX 3100. Ook dat is een videokaart voor workstations met Polaris-gpu, maar dan met acht compute units voor 512 streamprocessors.

De fp32-rekenkracht van de Radeon Pro WX 3200 is zo bijvoorbeeld 1,66tflops, tegenover 1,25 tflops voor de WX 3100. Ook heeft de nieuwe kaart vier mini-displayports 1.4, tegenover een displayport 1.4 en twee mini-displayportvarianten voor de voorganger.

De nieuwe workstationkaart moet in het derde kwartaal op de markt komen voor 200 dollar en tegen die tijd moet de kaart ook in mobiele workstations verschijnen.