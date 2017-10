Google test Gmail-app voor iOS met ondersteuning voor mail van andere accounts

Gmail is begonnen met het aanbieden van een bta voor zijn iOS-versie van Gmail, waarin gebruikers accounts op basis van onder meer Outlook.com en imap kunnen toevoegen. Die functie zit al een paar jaar in de Android-versie van Gmail.

Google roept via Twitter gebruikers op om zich in te schrijven voor de bèta, die loopt via Apples TestFlight-platform. Het is voor het eerst dat de zoekgigant een bèta van een iOS-app verspreidt via TestFlight, tekent Techcrunch aan.

Gebruikers kunnen met de testversie mail van imap-accounts ontvangen via de app, net als mails van Outlook.com, Yahoo en diverse andere webmaildiensten. In Gmail voor Android is het ook mogelijk om Exchange-accounts toe te voegen. Het is onbekend of dat in de iOS-variant ook mogelijk zal zijn.

Defunctie om mail uit andere bronnen dan Gmail te ontvangen zit sinds 2014 in Android. Google bracht zijn Gmail-app voor iOS in 2011 uit. Het is onbekend wanneer een stabiele versie van Gmail met ondersteuning voor accounts van derde partijen in de App Store zal verschijnen.