Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 13:17, 30 reacties • Feedback

Sharp heeft een dock getoond voor zijn nieuwe smartphone die automatisch naar de gebruiker toedraait als er een telefoontje binnenkomt of als er een alarm afgaat. Op die manier is de telefoon altijd in de juiste richting gedraaid bij gebruik, redeneert de fabrikant.

De techniek werkt doordat de dock via de frontcamera van de telefoon gaat zoeken naar een gezicht in beeld en als het een gezicht heeft gevonden, blijft het op die positie staan, blijkt uit de productpagina van de Aquos R-smartphone van Sharp.

De fabrikant heeft weinig details bekendgemaakt van de dock. Sharp presenteerde donderdag de smartphone voor een release in Japan. Het toestel met 5,3"-lcd met 2560x1440 pixels en een Qualcomm Snapdragon 835-soc heeft onder meer een nieuwe digitale assistent die de Japanse fabrikant zelf heeft ontwikkeld. Sharp brengt zijn toestellen vrijwel alleen in Japan uit en veel van die modellen werken niet of niet helemaal op Europese mobiele netwerken.