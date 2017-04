Door Sander van Voorst, vrijdag 7 april 2017 18:52, 1 reactie • Feedback

Robot Entertainment heeft aangekondigd dat zijn gratis game Orcs Must Die! Unchained op 19 april uitkomt. Tot nu toe bevond de game zich in een open bčtafase. De game wordt bij release voorzien van een nieuwe speelmodus.

Volgens Robot Entertainment is de pc-game na de officiële release beschikbaar via Steam en de website. De maker omschrijft de game zelf als tower defence-game. Bij de aankondiging in 2014 was er nog sprake van een combinatie van een moba-game en een kaartspel, maar van dat plan is afgeweken. In de game is het de bedoeling om alleen of in een team onder meer via valstrikken, die ook in de eerdere Orcs Must Die-titels een belangrijke rol spelen, aanstormende groepen orcs te verslaan.

De nieuwe Sabotage-spelmodus laat twee teams van drie personen tegen elkaar aantreden. Zij verdedigen allebei een identiek speelveld tegen orcs, maar kunnen het andere team tegenwerken door meer tegenstanders en bosses die kant op te sturen. Uiteindelijk wint het team dat de meeste punten heeft weten te verzamelen.

Robot Entertainment laat weten dat de game later dit jaar ook op de PlayStation 4 moet verschijnen, maar noemt geen precieze datum.