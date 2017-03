Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 14 maart 2017 09:15, 9 reacties • Feedback

Het Ministerie van Economische Zaken investeert 1,4 miljoen euro in de aanschaf van satellietgegevens die boeren kan helpen om gericht te irrigeren, bemesten en gewassen te bespuiten. De ruwe data zal opengesteld worden zodat iedereen deze kan analyseren.

De meetgegevens komen van aardobservatiesatellieten die zich in lage banen, of low earth orbit, van 500 tot 900 kilometer om de aarde bevinden. Met meetsystemen kunnen ze informatie over specifieke gebieden leveren, zoals over de bodemkwaliteit, vochtgehalte, temperatuur en de atmosfeer. Dat doen ze bijvoorbeeld met hogeresolutiecamera's, multispectrale scanners, microgolfsystemen en beeldspectrometers.

De overheid stelt de satellietdata het aankomende groeiseizoen gratis en vrij beschikbaar als ruwe data via satellietdataportaal.nl. De analyse van de ruwe data gebeurt door specialistische bedrijven die boeren ermee van advies kunnen voorzien over de ontwikkeling van gewassen, biomassa en het stikstof- en zetmeelgehalte in gewassen. Ook kunnen ze gericht bemestings- en irrigatieadvies geven. Volgens het Ministerie van Economische Zaken kunnen boeren hierdoor op brandstof, zaaigoed, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en water besparen.

De overheid investeert al langer in experimenten voor precisielandbouw, als onderdeel van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Hiervoor heeft het ministerie 2 miljoen euro opzijgezet, waarvan 1,4 miljoen euro nu voor de satellietgegevens ingezet wordt.