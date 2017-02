Door Julian Huijbregts, donderdag 16 februari 2017 08:52, 21 reacties • Feedback

MSI brengt twee low-profile-varianten uit van de AMD Radeon RX 460-videokaart. Er is keus uit een model met 2GB of 4GB ram. De videokaarten zijn uitgerust met twee kleine ventilatoren en passen vanwege hun formaat in lage behuizingen voor bijvoorbeeld htpc's.

Wat specificaties betreft zijn de twee kaartjes gelijk, op de geheugengrootte na. De videokaarten hebben een hdmi- en dvi-d-aansluiting en zijn 169mm lang. Er is geen voedingsstekker nodig voor de videokaarten, die maximaal 75W verbruiken en dat via het pcie-slot tot zich kunnen nemen.

De boostsnelheid van de Polaris 11-gpu op de kaartjes is 1200MHz, zoals de referentiesnelheid van AMD dat voorschrijft. De chip heeft 896 streamprocessors en de videokaarten maakt gebruik van gddr5-geheugen met een 128bit- geheugenbus.

MSI meldt niet of er een low-profile brackt wordt meegeleverd. Mogelijk moet dit los worden aangeschaft, zoals dat bij de eerder uitgebrachte low-profile-uitvoeringen van de MSI GTX 1050 en 1050 Ti het geval is. Het is nog niet bekend wanneer de low-profile-kaartjes op de markt komen en wat de adviesprijzen zijn.