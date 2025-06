Hond achter dogememe en dogecoin overleden

Kabosu, de hond die wereldberoemd is geworden door de dogememe en de cryptocurrency dogecoin, is vrijdag overleden. De shiba inu leed al langere tijd aan leukemie. Haar baasje schat dat Kabosu 18 jaar oud is geworden.

Kleuterlerares Atsuko Sato, het baasje van Kabosu, deelde het nieuws op haar blog. Ze adopteerde de hond in 2010 en postte foto's van de shiba inu op haar blog. Met een van die foto's werd Kabosu wereldberoemd, nadat deze onder andere op Reddit rondging.

Sindsdien zijn er talloze memes gemaakt met de beeltenis van Kabosu en is ze onlosmakelijk verbonden met de memeterm 'doge'. Ook is Kabosu de inspiratiebron voor de dogecoin, die als grap door twee ontwikkelaars in 2013 werd opgericht. In 2021 was er veel interesse in de cryptocurrency, aangewakkerd door Elon Musk, die veel tweette over de dogecoin. Toen Musk aankondigde dat Tesla tests zou doen met het accepteren van de dogecoin als betaalmiddel, steeg de waarde van de munt binnen 24 uur met 17 procent, schreef RTL Nieuws destijds.

Twee jaar geleden kreeg Kabosu leukemie, waaraan ze vrijdag is overleden. "Ze overleed stilletjes, alsof ze sliep terwijl ik haar streelde", schrijft Sato op haar blog. "Ik denk dat Kabosu de gelukkigste hond ter wereld was. En ik was de gelukkigste eigenaar."