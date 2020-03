Ontwikkelaar maakt open source Chromecast-alternatief

Googles Chromecast en Apples Airplay zijn prima manieren om audio en video over een netwerk te streamen, maar ze hebben één probleem: het is een proprietary formaat. Een Nederlandse ontwikkelaar vond dat ook, en besloot daar zelf een open source alternatief te bouwen.

Het open source alternatief voor de Chromecast heeft de naam Nymphcast, en is gemaakt door Maya Posch, die op Tweakers bekend is als Elledan. De broncode van de app staat op GitHub. Posch zegt dat ze een open streamingstandaard wilde bouwen die op ieder platform werkt. Zo zijn er bijvoorbeeld wel alternatieven zoals PulseAudio, maar die zijn exclusief voor Linux. Posch gebruikte bestaande softwarepakketten voor functies zoals decoding. Voor het afspelen en decoden van video en audio gebruikte ze bijvoorbeeld FFmpeg en LibSDL. Andere libraries zoals LibVLC en gstreamer werkten volgens haar niet. NymphCast is een native C++-applicatie op basis van AngelScript. Volgens Posch is dat veel minder 'clunky' dan Lua en Python, die ze in eerdere projecten gebruikte.

Posch heeft NymphCast aan de gang gekregen op Windows, maar het werkt ook op Linux x86 en op een Raspberry Pi. Het grote probleem is om andere apps compatibel te krijgen met het programma. Posch zegt dat ze zelf al een SoundCloud-app heeft gebouwd op basis van de api. Ze is van mening dat het relatief makkelijk zou moeten zijn voor bedrijven om NymphCast te ondersteunen. Daarnaast is NymphCast nog een alpha-build en moeten er nog veel bugs uit worden gehaald, zegt de ontwikkelaar. Maar het belangrijkste grondwerk ligt er al.