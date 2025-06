Visual Studio Code is een opensource code-editor met ondersteuning voor IntelliSense, debugging, Git en code snippets. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Ondersteuning voor de gangbare script- en programmeertalen is aanwezig en het kan daarnaast via extensies uitgebreid worden. Microsoft heeft versie 1.98.1 uitgebracht en hierin zijn de volgende problemen verholpen::

Update 1.98.1 addresses these issues: Backport chromium gpu fix for 401059730

February 2025 Recovery 1