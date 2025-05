PicPick is een programma waarmee screenshots kunnen worden gemaakt die kunnen worden bewerkt voordat ze worden opgeslagen. Verder is er nog een aantal extra tools aanwezig, zoals een colorpicker, die de kleurcode van een plek op het scherm kan weergeven, een liniaal om het aantal pixels tussen twee punten te meten, een vergrootglas en een vizier dat de exacte locatie op het scherm kan aangeven. PicPick is gratis voor privégebruik, maar toont dan wel advertenties. Een jaarlijkse licentie kost 24 dollar, of 55 voor een leven lang. Daarvoor krijg je automatische updates, worden er geen advertenties getoond en is ook gebruik in commerciële omgevingen toegestaan. In deze uitgave is een probleem met het delen van afbeeldingen verholpen.

PicPick 7.2.9 changelog Improved screen recorder compatibility.

Fixed an issue where sharing image URLs was not functioning properly.