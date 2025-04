De Mozilla Foundation heeft versie 128.3.3 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Files left over from failed folder compactions could use up disk space

Message list returned to selected message after action on another message

Some faulty messages were downloaded and never stored

Messages could become corrupted during folder compaction

Searching events by Location, Description, or URL failed

"Remove All Shown" saved passwords deleted all logins if filtered without results

Calendar event updates were not always sent to attendees