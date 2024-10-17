Software-update: moOde audio player 9.1.3

moOde audio player logo (79 pix) Versie 9.1.3 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Packages
  • Bump to Linux kernel 6.6.51 (1:6.6.51-1+rpt3)
  • Bump to librespot 0.5.0
Updates
  • Add Backlight on/off option for Pi 7 inch Touch
  • Add option to disable GPU for chromium-browser
  • Add link to renderer Setup guide on Renderer Config
  • Add stats for log2ram option on System Config
  • Add Prefs option to enable Timed CoverView when MPD is playing
  • Improve tracks section for mobile Tag/Album views
  • Improve Spotify Connect event handling
  • Improve vol.sh to unmute when volume is changed
  • Improve Clock Radio to add/play item if its not in the Queue
  • Improve Prefs help for AlbumDate enhancement (Album year sort)
  • Set default Opus frame size to 20ms for Multiroom
  • Use higher res thumbnail for Stereo Test track
  • Change Scala Radio to Magic Classical
Bug fixes
  • Audio info output format when Multiroom sender on
  • Log2ram memory size 32M not set by in-place update
  • Knob sliders not visible on < pi4 local display
  • Spurious nmconnect file created when SSID is "Activate Hotspot"

moOde audio player

Versienummer 9.1.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website moOde audio
Download https://moodeaudio.org/#download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 17-10-2024 14:13 14

17-10-2024 • 14:13

14

Bron: moOde audio

Update-historie

04-08 moOde audio player 10.3.2 0
24-07 moOde audio player 10.3.1 3
14-07 moOde audio player 10.3.0 0
22-06 moOde audio player 10.2.4 8
16-06 moOde audio player 10.2.3 1
01-06 moOde audio player 10.2.2 0
24-05 moOde audio player 10.2.1 3
08-05 moOde audio player 10.2.0 2
03-03 moOde audio player 10.1.2 7
20-02 moOde audio player 10.1.1 3
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moOde audio player

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (14)

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Pyramiden 17 oktober 2024 15:58
Ik heb moOde overwogen om HifiBerry OS te vervangen omdat dat abandonware begint te worden waardoor Spotify Connect niet betrouwbaar meer werkt. Helaas niet gelukt om moOde betrouwbaar aan de gang te krijgen. Telkens herkende hij mijn DAC niet meer na de eerste reboot na installatie.
Falco
@Pyramiden17 oktober 2024 16:02
Welke DAC is dat?

En wellicht kan je jouw probleem posten op het moOde forum, de ontwikkelaars van moOde zijn gewoonlijk erg aanwezig en behulpzaam daar.
Pyramiden @Falco18 oktober 2024 13:31
Het gaat om een HiFiBerry DAC2 HD op een Pi4. Het gekke is dat hij het prima deed na installatie, maar na de eerste reboot kan ik alleen nog maar HDMI als output keizen.
Falco
@Pyramiden18 oktober 2024 13:46
Had je geïnstalleerd middels de setup guide?

https://github.com/moode-...tup_guide.md#setup-guide-
Pyramiden @Falco18 oktober 2024 13:50
Ik zie dat ik het niet volledig stap-voor-stap gedaan heb. Klinkt als een gevalletje RTFM. Opzich heb ik nu alles werkend in Volumio (ook verbinding met Home Assistant), maar ik zal binnenkort nog eens proberen om moOde volgens de setup guide werkend te krijgen. Dank voor de tip!
Falco
@Pyramiden18 oktober 2024 14:14
Veel mensen missen die setup en gebruiken hun reguliere SD kaart/USB tool om images naar een schijf te zetten, maar moOde is een tijdje geleden overgestapt naar de RPi imager. Dat werkt eenvoudig, maar als je al wat historie met iso's hebt is het niet zo logisch
Daftman380 @Pyramiden19 oktober 2024 21:08
ow joh, ik heb inderdaad dezelfde. Stuur ff PM. zodra ik weer thuis ben stuur ik je de instellingen. Het is even klooien met de software of hardware instelling.
Maar ik kwam erachter dat je vooral niet de handleiding moet volgen , maar met een willekeurige forumpost in de krochten van het internet vond ik de oplossing.

Heb je PM gestuurd met de instellingen.

[Reactie gewijzigd door Daftman380 op 19 oktober 2024 21:16]

Daftman380 @Pyramiden17 oktober 2024 17:06
hmm, zelf een niet heel eenvoudige hifiberry dac erop zitten. Eenvoudig in de vorm van "hij staat er niet standaard tussen". Na een zoekactie eerder dit jaar de juiste optie gevonden die werkt en screenshot van de instellingen.
Ik had ook spotify connect gedoe met moode 8 maar bij moode 9 is het opgelost. Worth the try denk ik.

Ik heb trouwens HiFiBerry DAC2 HD. Instellingen kan ik wel met je delen als je die toevallig hebt.
Pyramiden @Daftman38018 oktober 2024 13:32
Ik heb precies dezelfde! Het gaat echter niet om de configuratie maar om de output select in het comboboxje erboven. Daar staat na reboot alleen nog maar HDMI out tussen.
Het ging in mijn geval ook om moOde 9.
Daftman380 @Pyramiden19 oktober 2024 21:15
Ik heb je een PM gestuurd met instellingen en soort van "how to" mocht je het nog eens willen proberen.
Daftman380 17 oktober 2024 15:24
Recent de upgrade van moode 8 naar moode 9 gemaakt (als in 3 dagen geleden recent)
Heeft de verbindingsproblemen die ik had opgelost.
Wel beetje frustrerend dat het niet via de update functie kon (staat in de handleiding dus geen verrassing), dus helaas heb ik de hele pi opnieuw moest inspoelen. (container lijkt niet helemaal probleemloos te zijn als ik erop zoek)

Valt me wel op dat Moode erg veel updates heeft de laatste tijd, hopelijk voorlopig alles via de gui ipv re-images...
Falco
@Daftman38017 oktober 2024 15:32
van moOde 8 naar 9 was ook een update van het onderliggende OS (van Bullseye naar Bookworm), dat gaat helaas nog niet via de update functie. Wat wel kan is een backup maken (via settings>system>backup) van de settings/dingen die je verandert hebt en die vervolgens terugzetten. Dat werkt wel van 8 naar 9. Nieuw SD kaartje maken moest helaas wel inderdaad.

Updates binnen een versie, dus van 9.1.2 naar 9.1.3 kan gelukkig wel gewoon via de gui update functie.

Heb jij moOde via Docker of iets draaien dat je het over containers hebt?
Daftman380 @Falco17 oktober 2024 17:03
Hey, nee ik heb ernaar gekeken of ik Docker zou gaan doen. Ik heb op mijn Moode pi ook iets anders draaien wat non-stop aanstaat. Vandaar dat ik re-image niet zo leuk vind.
Ik heb het overigens op een SSD draaien die via USB is aangesloten. Docker is waar ik wellicht naartoe wilde ja, maar daar las ik nog wat uitdagingen in dus ik durfde de gok niet te wagen, opdat ik niet te veel tijd kwijt was met het weer in de lucht krijgen van het systeem.
mocem 17 oktober 2024 14:57
Toch maar weer proberen aangezien er de nieuwe librespot in zit. Ben benieuwd de laatste keer was het een drama.

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