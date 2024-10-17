Versie 9.1.3 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Packages
Updates
- Bump to Linux kernel 6.6.51 (1:6.6.51-1+rpt3)
- Bump to librespot 0.5.0
Bug fixes
- Add Backlight on/off option for Pi 7 inch Touch
- Add option to disable GPU for chromium-browser
- Add link to renderer Setup guide on Renderer Config
- Add stats for log2ram option on System Config
- Add Prefs option to enable Timed CoverView when MPD is playing
- Improve tracks section for mobile Tag/Album views
- Improve Spotify Connect event handling
- Improve vol.sh to unmute when volume is changed
- Improve Clock Radio to add/play item if its not in the Queue
- Improve Prefs help for AlbumDate enhancement (Album year sort)
- Set default Opus frame size to 20ms for Multiroom
- Use higher res thumbnail for Stereo Test track
- Change Scala Radio to Magic Classical
- Audio info output format when Multiroom sender on
- Log2ram memory size 32M not set by in-place update
- Knob sliders not visible on < pi4 local display
- Spurious nmconnect file created when SSID is "Activate Hotspot"