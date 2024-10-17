Versie 9.1.3 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Packages Bump to Linux kernel 6.6.51 (1:6.6.51-1+rpt3)

Bump to librespot 0.5.0 Updates Add Backlight on/off option for Pi 7 inch Touch

Add option to disable GPU for chromium-browser

Add link to renderer Setup guide on Renderer Config

Add stats for log2ram option on System Config

Add Prefs option to enable Timed CoverView when MPD is playing

Improve tracks section for mobile Tag/Album views

Improve Spotify Connect event handling

Improve vol.sh to unmute when volume is changed

Improve Clock Radio to add/play item if its not in the Queue

Improve Prefs help for AlbumDate enhancement (Album year sort)

Set default Opus frame size to 20ms for Multiroom

Use higher res thumbnail for Stereo Test track

Change Scala Radio to Magic Classical Bug fixes Audio info output format when Multiroom sender on

Log2ram memory size 32M not set by in-place update

Knob sliders not visible on < pi4 local display

Spurious nmconnect file created when SSID is "Activate Hotspot"