Er is met versienummer 9.18 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.353 titels, wat er vijf meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: New Media Foundation backend using FFMpeg.

Initial support for network sessions in DirectPlay.

New Desktop Control Panel applet. Bugs fixed in 9.18 (total 18): #10648 gRPC library fails to send RPC packets correctly (nonblocking send() should not perform partial writes)

#53727 TreeView doesn't check the return value of TREEVIEW_SendExpanding

#55347 widl generated winrt headers fails to compile with C++ code

#56596 Keyboard keypress generates NumLock keypress for all keys

#56873 WordSmith 9.0 doesn't show text in installer

#57136 Steinberg Download Assistant crashes (part 2)

#57141 Repaper Studio crashes on unimplemented function USER32.dll.CreateSyntheticPointerDevice

#57155 Gigapixel ai crashes on startup in win7 mode

#57158 HID devices not detected after removal until Wine processes restart

#57160 16-bit color no longer works when using Xephyr

#57163 msiexec sometimes fails with unquoted filenames

#57173 Wine-dev 9.17 does not allow drag-and-drop of files into LTspice

#57181 PathGradientBrushTest:Clone fails with InvalidParameter

#57189 Caesar 3, Neighbours from Hell 1-2: screen cropped

#57190 Configure ends with: Do '' to compile Wine.

#57195 wineconsole is broken Wine 9.17 after moving its window (Far File Manager is broken as well, as a result)

#57199 Window surface leaks with DPI unaware apps

#57200 Warlords III: Darklords Rising shows distorted image