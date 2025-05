De Mozilla Foundation heeft versie 128.1.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s Fixed Compaction of folders greater than 4GB were truncated to 4GB on 32-bit installations of Thunderbird 128esr

Some UTF-8 characters were corrupted when using OpenPGP signing with OpenPGP encryption

Visual and UX improvements Known Issues "latest" download bouncer aliases are not available for 128.1.1esr at this time