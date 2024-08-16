Versie 30.2.3 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource- en crossplatformsoftware bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. Belangrijk om te weten is dat in versie 30 de ondersteuning voor Ubuntu 20.04, Qt 5 en FFmpeg versie 4.4 of ouder is komen te vervallen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

30.2.3 Hotfix Changes Fixed a possible deadlock when using Hybrid MP4

Fixed a possible deadlock when closing OBS while outputs are active

Fixed a possible crash when connecting to an RTMP server

Fixed a possible RTMP disconnect/timeout on Windows systems without IPv6 connectivity when connecting to a dual-stack RTMP server

Fixed browser source custom CSS injection for sites with 'require-trusted-types-for' CSP (e.g., YouTube)

Adjusted IPv4/IPv6 address selection to be stricter

Fixed a memory leak with the volume sliders