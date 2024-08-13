Software-update: Mozilla Firefox 129.0.1

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft een update voor versie 129 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave is onder meer de Reader View verbeterd, met extra opties en thema's. Verder kan de browser nu ook een preview tonen van tabbladen die in de slaapstand staan en kunnen https-dns-verzoeken onder Windows 11, Linux en Android nu door het besturingsysteem worden afgehandeld, waar het voorheen nodig was dat dns-over-https ingeschakeld was. In versie 129.0.1 zijn verder nog de volgende twee verbeteringen aangebracht.

Fixed
  • Fixed playback issues on some websites with copyrighted video served via digital rights management. (Bug 1911283)
  • Fixed a crash when dragging a video file onto some websites. (Bug 1910990)

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 129.0.1 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox - about schem op Windows 11

Versienummer 129.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 13-08-2024 21:27
13 • submitter: KipKroket

13-08-2024 • 21:27

13

Submitter: KipKroket

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
26-05 Mozilla Firefox 151.0.2 0
22-05 Mozilla Firefox 151.0.1 3
19-05 Mozilla Firefox 151.0 15
08-05 Mozilla Firefox 150.0.2 2
29-04 Mozilla Firefox 150.0.1 21
21-04 Mozilla Firefox 150.0 50
07-04 Mozilla Firefox 149.0.2 10
24-03 Mozilla Firefox 149.0 11
Meer historie

Lees meer

Mozilla Firefox

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Browsers Mozilla Firefox

Reacties (13)

-Moderatie-faq
13
13
8
0
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
HolaGanz 13 augustus 2024 23:34
Voor het eerst uitgeweken naar andere browser specifiek voor Jira Cloud, want het is niet meer vooruit te branden in Firefox. In Edge loopt alles redelijk soepel. Ik heb dus niet kunnen vinden hoe dit op te lossen, als iemand tips heeft, dan hoor ik het graag.

Verder draaien andere websites goed overigens.
UUDIBUUDI @HolaGanz14 augustus 2024 10:43
Probeer eens de "Decentraleyes" extensie, die vangt calls naar externe resources af (fontjes enzo) en dan is het qua laadtijd net alsof ze uit een lokale cache komen. Een salesforce portal dat ik zakelijk vaak moet gebruiken, is daardoor een stuk beter te pruimen.
Orogima @UUDIBUUDI14 augustus 2024 12:29
Is wel een goeie extensie, maar overbodig als je ublock goed instelt.
Ik blok bijvoorbeeld enkel third party fonts door "*$font,third-party" toe te voegen bij my filters ;)
UUDIBUUDI @Orogima14 augustus 2024 14:05
Het gaat hier meer om het voorkomen van de overhead en vertraging van de requests. Fontjes blokkeren helpt natuurlijk ook (zolang er geen fontje wordt gebruikt om een knopje te voorzien van een icoon), maar voor andere content zoals *.js werkt deze extensie ook.

Ik zie het eigenlijk als een extensie die zonder functionele bij-effecten statische meuk uit de cache haalt en zo de boel versnelt. Het blokkeren van tracking is dan een leuke bijkomstigheid.
Orogima @UUDIBUUDI14 augustus 2024 15:11
Maar je kan die toch ook allemaal blokkeren met ublock?
UUDIBUUDI @Orogima14 augustus 2024 15:31
Dat kan, maar dan werkt de website niet meer :-). Decentraleyes zorgt ervoor dat b.v. een jquery.js niet vanaf een CDN wordt geladen, maar vanuit een lokale cache. Dat scheelt een hoop netwerkverkeer en verwerking en wachttijd (op brakke sites, in mijn geval b.v. een Salesforce portal dat in de VS is gehost).

Deze add-on zorgt er dus voor dat:
- het CDN niet kan zien dat jij website X hebt bezocht (leuk, maar niet waarom ik de extensie suggereerde)
- de browser minder werk heeft met het ophalen van de file (bespaart wat cpu cycles en wat dataverkeer)
- de browser direct de .js file kan inladen en aan de bak kan
- de eindgebruiker per saldo een veel vlotter ladende website heeft

Doordat hij de "geblokkeerde" items vervangt door iets uit de lokale cache, valt de functionaliteit van de website niet omver (belangrijk voor zakelijk gebruik). Althans, tot zover hoe ik het begrepen heb.

Het effect zal minder zijn als je met de kabel op het internet zit aangesloten en een poepsnel systeem hebt, maar als consultant heb je het met een laptopje en matige wifi te doen, vandaar dat ik blij ben met deze extensie :-).
Orogima @UUDIBUUDI14 augustus 2024 15:43
Ok, kan duidelijk meer dan ik dacht dan. Ik dacht dat het enkel wat CDN tracking blokkeerde.
Zidane007nl @HolaGanz13 augustus 2024 23:59
Jira Cloud is ook wel een draak van een applicatie met de vele (externe) aanroepen die uitgevoerd worden. Ik heb er zelf geen last van met uBlock Origin ingeschakeld.
[Yellow] @Zidane007nl14 augustus 2024 08:59
Hier hetzelfde, geen problemen (met uBlock Origin)
blorf @HolaGanz14 augustus 2024 01:28
Je moet het willen, maar per keer starten een hele opgeslagen profile directory inclusief extensies kopieren voorkomt dat het gaat bloaten. Het blijft zo snel als kort na de installatie.
Verwijderd @HolaGanz14 augustus 2024 09:02
Benieuwd wat je dan allemaal als extensies etc hebt geïnstalleerd, want ff met ublock werkt hier op alles pc's gewoon goed en snel. En niks (iig merkbaar) langzamer dan chromium
GeroldM @HolaGanz14 augustus 2024 16:23
Ook een fervent FireFox gebruiker. xWiki is merkbaar trager in Firefox dan in andere browsers (zelf gezien met Vivaldi, Edge en Opera).

Geinstalleerde extensies: 'umatrix', 'singlefilez' en 'volume booster'. xWiki bevalt me echter zo goed, dat ik de traagheid voor lief neem. Met traagheid bedoel ik het wisselen van paginas, de rest werkt net zo snel in FF als in de andere genoemde browsers.
Enterprise1701 14 augustus 2024 20:45
Had hier een videoland probleem met Firefox, is nu ook opgelost doormiddel van deze versie

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.