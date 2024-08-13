Mozilla heeft een update voor versie 129 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave is onder meer de Reader View verbeterd, met extra opties en thema's. Verder kan de browser nu ook een preview tonen van tabbladen die in de slaapstand staan en kunnen https-dns-verzoeken onder Windows 11, Linux en Android nu door het besturingsysteem worden afgehandeld, waar het voorheen nodig was dat dns-over-https ingeschakeld was. In versie 129.0.1 zijn verder nog de volgende twee verbeteringen aangebracht.

Fixed Fixed playback issues on some websites with copyrighted video served via digital rights management. (Bug 1911283)

Fixed a crash when dragging a video file onto some websites. (Bug 1910990)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 129.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 129.0.1 voor macOS (Fries)