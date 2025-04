Tails staat voor The amnesic incognito live system en is een live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit. Als basis maakt het gebruik van Debian GNU/Linux en het voegt daar een Gnome-omgeving met Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG en KeePassXC aan toe. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 6 is op Debian 12 gebaseerd en heeft Gnome 43 als desktopomgeving. In versie 6.5 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes and updates Make installation with Tails Cloner 30 seconds faster. (!1588)

Update Tor Browser to 13.5.1, including improved letterboxing.

Update Debian to 12.6. Fixed problems Fix preparation for first use often breaking legacy BIOS boot and creation of Persistent Storage. (#20451)

Fix language of Tor Browser when started from Tor Connection. (#20318)

Fix connection via mobile broadband, LTE, and PPPoE DSL. (#20291, #20433) For more details, read our changelog.