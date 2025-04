Er is met versienummer 9.13 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.346 titels, wat er zeven meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Support for loading ODBC Windows drivers.

More user32 data structures in shared memory.

More rewriting of the CMD.EXE engine. Bugs fixed in 9.13 (total 22): #21344 Buffer overflow in WCMD_run_program

#35163 Victoria 2: A House Divided crashes on start with built-in quartz

#39206 Lylian demo hangs after intro video

#44315 Buffer maps cause CPU-GPU synchronization (Guild Wars 2, The Witcher 3)

#44888 Wrong texture in Assassin's Creed : Revelations

#45810 WINEPATH maximums

#52345 Unclosed right-side double quote in if command breaks wine cmd

#52346 Filename completion is not supported in cmd

#54246 Full Metal Daemon Muramasa stuck at black screen at boot

#54499 Native ODBC drivers should be able be used.

#54575 False positive detection of mmc reader as hard drive since kernel 6.1

#55130 IF EXIST fails when its argument ends on a slash

#55401 CMD 'for loop' params are not recognized

#56575 CUERipper 2.2.5 Crashes on loading WMA plugin

#56600 MEGA TECH Faktura Small Business: Access violation in module kernelbase.dll

#56617 Photoshop CC 2024: crashes after a short period (Unimplemented function NETAPI32.dll.NetGetAadJoinInformation)

#56882 ConEmu errors: Injecting hooks failed

#56895 So Blonde (demo): font display bug (regression)

#56938 msiexec crashes with stack overflow when installing python 3.11+ dev.msi

#56945 Multiple UI elements in builtin programs is missing (taskbar in Virtual Desktop, right-click menu in RegEdit)

#56948 Intel Hardware Accelerated Execution Manager needs unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryGroupAffinity

#56952 PS installer crashes inside msi (regression)